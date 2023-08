Dette her er med garanti en af de ting, som de forbipasserende i morgentrafikken på ingen måde kunne have forudset, at dagen skulle byde på.

Ikke desto mindre er historien sand.

Uden for en sushirestaurant i Oslo kunne chokerede forbipasserende i morges og op ad formiddagen nemlig ifølge Dagbladet støde på synet og lugten af et gigantisk hajhoved midt på fortovet.

Det enorme hoved blev først bemærket natten til torsdag, hvor politiet i Oslo fik meldinger om, at en person udenfor restauranten havde et hoved fra en haj.

Ifølge den norske avis fandt en patruljevogn frem til personen med hajhovedet, og vedkommende blev efterfølgende kørt på skadestuen i ambulance.

Men torsdag morgen lå hovedet altså fortsat midt på fortovet foran restauranten, mens folk måbende gik forbi.

Ifølge Dagbladets reporter faktisk til minimum klokken 10.30.

Dette hajhoved skabte chok i Oslo torsdag morgen. Foto: Christian Nordstad / Dagbladet Vis mere Dette hajhoved skabte chok i Oslo torsdag morgen. Foto: Christian Nordstad / Dagbladet

Men hvor i alverden kommer sådan et hoved fra en haj pludselig til at ligge der?

Det spørgsmål har Dagbladet også stillet sig selv og avisens mange læsere, og det ser ud til, at man er kommet frem til et plausibelt svar.

I hvert fald bekræfter kommunikationschefen for Coop Norge, Harald Kristiansen, overfor avisen, at hajhovedet formentlig kommer fra en af kædens butikker, Coop Mega Bislett.

Han forklarer, at man ind imellem får adgang til at købe – og dermed sælge – hajkød som et biprodukt.

»Det er et meget populært produkt. Vi hentede en haj på 120 kilo i sidste uge, og i går var der kun hovedet tilbage,« siger Harald Kristiansen således til Dagbladet.

»Rutinen er, at vi deler hovedet og tager de største stykker ud, men ved en fejl har en kunde købt et helt hoved,« tilføjer han.

Coop forklarer desuden, at der er tale om en sildehaj, som er udbredt langs det meste af Norges kyst og i andre nordlige farvande.

Hajer sælges for 150 norske kroner kiloet, og et normalt hoved vejer 30-40 kilo, oplyser Harald Kristiansen.

Han tilføjer, at Coop undskylder overfor chokerede forbipasserende.

»Det her var ikke et PR-trick. Desværre havde denne kunde helt andre formål med produktet end at spise det. Det er rigtig ærgerligt, at maden ender der,« siger Harald Kristiansen.

De lokale myndigheder lovede torsdag formiddag, at hovedet ville blive fjernet hurtigst muligt.