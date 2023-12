Der har ikke været meget at smile af de seneste år for den russiske præsident, Vladimir Putin. En krig i Ukraine, der skulle have varet få dage, går snart ind i sit tredje år. Sanktionerne er væltet ned over ham.

Men Putin lignede bestemt ikke en presset mand, da han onsdag var på besøg i Saudi-Arabien. Faktisk præcis det modsatte. Og det går også bedre for Putin end længe, mener en ekspert.

Videoen af håndtrykket mellem de to mænd er blevet delt over store dele af verden.

Den russiske præsident Putin og den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman kunne ikke skjule den fælles glæde over gensynet, da de mødtes onsdag aften i Riyadh.

Et gigantisk smil klædte Putins ansigt, det samme var tilfældet med bin Salman.

Og Putins hånd kom hele vejen fra hovedet af, da den skulle ned og finde bin Salmans.

Tydelig begejstring.

Den russiske præsident har da også markant mere at være glad for end længe, mener en dansk ekspert på Rusland.

Der var flere hjertelige håndtryk mellem de to berygtede mænd. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

»De her billeder af Putin i Saudi-Arabien skal vise en stor statsmand, der mødes med pomp og pragt. Ikke en isoleret præsident,« siger Jakob Tolstrup, der er lektor ved Statskundskab ved Aarhus Universitet og ekspert i Rusland.

»Putin er langt mere oven på, end han har været tidligere. Lavpunktet var i sommer, hvor Wagnergruppen begik oprør. Putin er på en opadgående kurve,« siger eksperten.

Putin og Mohammed bin Salman har gennem efterhånden en årrække dyrket et forhold, der er blevet bedre og bedre.

Nu er det nået så vidt, at Putin onsdag aften beskrev det som et direkte venskab.

»I løbet af de seneste syv år har forholdet mellem Rusland og Saudi-Arabien nået et hidtil uset niveau. Intet kan stå i vejen for vores venskabelige forhold,« sagde Putin henvendt til bin Salman.

Men det er ikke kun for at pleje sit venskab, at Putin var rejst til Saudi-Arabien og kort forinden til De Forenede Arabiske Emirater, hvor han blev mødt med førnævnte pomp og pragt. Det forklarer Jakob Tolstrup.

Sådan så det, da Putin blev modtaget i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater onsdag. Pomp og pragt. Foto: Uae Presidential Court/Reuters/Ritzau Scanpix

»Putins formål med rejsen til Saudi-Arabien var for det første olie. Saudi-Arabien er verdens største olieproducent, så Putin havde behov for at koordinere og snakke pris, da Rusland er pressede på grund af næste års budget,« siger den danske ekspert.

Men der var også andre gode grunde til, at Putin, som ellers er efterlyst internationalt, tog en sjælden rejse til udlandet.

»Når man ser på rejsen som geopolitik, så var det også for at tirre USA, der er en gammel allieret af Saudi-Arabien. Og så var det også for at signalere, at man er på muslimernes side i Israel-Palæstina-konflikten,« siger Jakob Tolstrup.

Det var dog ikke kun for det internationale publikum, Putin tog på udlandsrejse.

Også folk hjemme i Rusland var ment som modtager af de mange billeder af deres præsident, der gav hånd til andre statsledere.

»Der er præsidentvalg i Rusland til marts, og Putin skal ud og promovere sig inden. Det her bliver virkelig dyrket i Rusland og de russiske medier. Putin viser sig som en statsleder, der ikke er isoleret,« siger Jakob Tolstrup.