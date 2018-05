I videoen foroven: Her tager Trump sin historiske beslutning.



Ekspræsidenten Barack Obama kritiserer i yderst skarpe vendinger USA’s udtræden af atomaftalen med Iran.



Tirsdag aften, dansk tid, kunne USA’s præsident Donald Trump meddele, at USA annullerer den samme aftale med Iran, som Obama indgik tilbage i 2015, da han var præsident.

Kort efter sin tale tirsdag aften, dansk tid, underskrev USA's præsident Donald Trump aftalen om at annullere atomaftalen med Iran.

Aftalen forpligtede Iran til at have atomkraft til kun civilt brug. Modydelsen fra bl.a. USA gik indtil tirsdag aften på, at man ophævede sanktionerne mod Iran.



I en skriftlig meddelelse på Facebook fyrer ekspræsidenten Obama det af, som ikke kan betegnes som andet end en opsigtsvækkende kritik rettet mod en nuværende amerikansk præsident.

USA's præsident Donald Trump under sin tale tirsdag aften, dansk tid.

En alvorlig fejltagelse, lyder det bl.a. fra den i dag 56-årige Obama, der med opslaget for alvor bryder med etiketten om, at en amerikansk eks-præsident ikke bør fyre en bredside af mod sin siddende efterfølger i stolen i Det Hvide Hus.



'Få emner er vigtigere for USA’s sikkerhed end spredningen af atomvåben samt potentialet for en endnu mere ødelæggende krig i Mellemøsten,' lyder det bl.a. i Obama i meddelelsen, som du kan læse i bunden af artiklen.



'Det er der enighed om blandt vores allierede, uafhængige eksperter og den nuværende forsvarsminister. Derfor er dagens meddelelse udtryk for en stor fejlvurdering,' fortsætter Obama, der mener, at atomaftalen med Iran har virket efter hensigten.



Det samme mener en stribe verdensleder samt EU, der tirsdag aften hurtigt var ude og fordømme Trumps beslutning.

Således har Tyskland, Frankrig og Storbritannien udtrykt deres støtte til atomaftalen med Iran. Omvendt har Israels præsident, Benjamin Netanyahu, gjort det helt klart, at Israel støtter Trumps beslutning.

Frankrig og Tyskland er blandt de lande, der har opfordret præsident Trump til at blive i atomaftalen med Iran. Men lige lidt har det hjulpet, for tisdag aften valgte USA at trække sig fra selvsamme aftale. Her præsident Trump med den franske præsident Emmanuel Macron og den tyske kansler Angela Merkel.

Udtrædelsen af aftalen svækker USA’s internationale ry markant, vurderer USA-ekspert og udenrigsredaktør på kongressen.com, Philip Ulrich.



Han mener, at Trump har bl.a. Obama i tankerne, da han med en pennestrøg tirsdag sætte verdensledere på overarbejde med offentlige udtalelser.



Om Trumps bevæggrunde for at trække USA ud af atomaftalen siger han bl.a. til BT:



»Hvis vi skal se på det psykoanalytisk, så er det ganske enkelt, fordi det var Obama, der gennemførte den. Aftalen er blevet omtalt som en af Obamas største bedrifter, og derfor skal den væk. De politiske årsager er, at Trump simpelthen ikke mener, aftalen er god nok. Det er rigtigt, den har gjort, at Iran ikke længere har atomvåben, men landet har også gang i andre tvivlsomme ting i Mellemøsten. For eksempel støtter de Hizbollah (et islamistisk, militaristisk parti i Libanon, red.), præsident Assad (i Syrien, red.), er en del af borgerkrigen i Yemen og udvikler ballistiske missiler,«

Læs hele Facebook-opslaget fra Obama herunder: