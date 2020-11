På taget af en boligblok i en af Gazastribens mest fyldte byer, Khan Younis, løber to løveunger løs blandt vandtankene. De spiser slagtede kyllinger, mens børnene har travlt med at tage selfier sammen med dem.

Det er et bizart syn, selv om Gazastriben har set meget i løbet af den lange, krigslignende tilstand.

De er kun to en halv måneder dage gamle. En hun- og en hannløve ved navn Fathy og Filisteen. De er blevet legetøj for naboerne til bageriejeren Naseem Abu Jamea. Det skriver Reuters.

»Det er min hobby,« forklarer den 27-årige Abu Jamea til Reuters.

»Jeg holder at dem, og jeg elsker at have dem. Jeg håber, at jeg en dag kan åbne min egen zoologiske have.«

En palestinensisk dreng går rundt med en af de to løveunger. Foto: SAID KHATIB Vis mere En palestinensisk dreng går rundt med en af de to løveunger. Foto: SAID KHATIB

Abu Jamea siger, at han har fået løveungerne fra en lokal zoologisk have. Men han nægter at fortælle mere.

Han fortæller dog, at naboerne ikke skal føle sig usikre.

»Når du opfostrer dem som babyer, så vil der gro en harmoni op mellem jer, og de vil ikke skade dig,« forsikrer han.

Amir Khalil er en dyrlæge, som flere gange har været i Gazastriben for at redde dyr fra de zoologiske haver, der bliver dårligt behandlet. Han er urolig ved løveungerne.

Naseem Abu Jamea og en dreng holder de to løveunger, som han tilsyneladende har købt hos den lokale zoologiske have. Foto: SUHAIB SALEM Vis mere Naseem Abu Jamea og en dreng holder de to løveunger, som han tilsyneladende har købt hos den lokale zoologiske have. Foto: SUHAIB SALEM

»Jeg vil sige, at myndighederne i Gaza skal tage løveungerne væk,« fortæller Khalil på telefonen fra Pakistan til Reuters.

»Det kan også gå ud over deres helbred. Får de ikke nok føde og medicinsk hjælp, kan de få akutte helbredsproblemer.«

Gaza består af en 360 kvadratkilometer kyststrækning, der styres af den militante gruppe Hamas.

Direktøren for dyrlægerne i Gazas landbrugsministerium, Hassan Azzam, siger, at de ikke har fået nogen klager over løveungerne. Men ministeriet vil alligevel efterforske sagen.

Palestinenseren Naseem Abu Jamea leger med de to løveunger han holder i hjemmet i Khan Younis. Foto: SUHAIB SALEM Vis mere Palestinenseren Naseem Abu Jamea leger med de to løveunger han holder i hjemmet i Khan Younis. Foto: SUHAIB SALEM

»Det er ikke tilladt efter palæstinensisk lov at holde vilde dyr i folks hjem,« siger han til Reuters.

Naboerne er imidlertid ligeglade. De er lykkelige over at have løver i nabolaget.