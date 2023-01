Lyt til artiklen

Læger og paramedicinere arbejder 24 timer i døgnet på et militærhospital kun få kilometer fra fronten i Bakhmut.

De har modtaget melding om, at der er sårede på vej, og venter ved indgangen.

En hårdt såret soldat ankommer og bliver båret ind i operationslokalet. For en halv time siden kæmpede han ved fronten.

I en halv time kæmper lægeholdet desperat men koncentreret for at redde hans liv.

De forsøger hjertemassage for at få soldaten til igen at trække vejret.

Desværre er indsatsen forgæves. Lægerne må opgive.

Mandens liv kan ikke reddes.

De anbringer hans lig i en mørk pose og bærer ham væk fra operationsbordet.

Flere end 1.000 soldater har været igennem militærhospitalet, men kun få er døde, fortæller centerets koordinator Kostnyantyn Vasylkevitj til Associated Press.

»Det er meget trist. På trods af fjendens tab og vores krigeres heltemod, har vi også tab,« siger Kostnyantyn Vasylkevitj.

»Selvfølgelig gør det ondt, når det ikke er muligt at redde dem,« siger han desuden.

Der er dog ikke tid til at slappe af for Kostnyantyn Vasylkevitj og de andre på hospitalet. Kort efter ankommer der nemlig flere sårede soldater.

Én er ramt i hovedet af granatsplinter, som er trængt igennem hans hjelm.

Det lykkes lægeholdet at stabilisere hans tilstand, så han kan sendes videre til et hospital længere fra fronten.

Der har været kampe i og omkring byen Bakhmut igennem et halvt år. Hvis det lykkes Rusland at indtage byen, kan det åbne for den direkte vej til andre, vigtige byer som i Donetsk-regionen – Slovjansk og Kramatorsk.