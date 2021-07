Smurt ind i mudder og slam sidder Torsten Zieger fra byen Euskirchen midt i det hårdest ramte område i det vestlige Tyskland. Helt udslukt op ad en mur.

»Vi har arbejdet i mere end et døgn på at få vandet ud af husene. Alt er smadret, og her i Euskirchen er vi ovenikøbet heldige. Byen Eifel, ikke så langt herfra, er mere end 30 procent af byen helt væk. Og der er mange døde. Vandet har taget dem,« siger Torsten Zieger.

Vi står i det, der er tilbage af Euskirchens hovedgade. Alle butikker er ødelagt. Der bliver pumpet vand ud fra husene, og gaderne er smurt ind i ildelugtende slam.

»Lykkeligvis er min familie og mine venner i live, men se dig om, alt er ødelagt. Vi har brug for hjælp udefra. Tysklands har tidligere hjulpet vores venner i Europa. Nu har vi brug for hjælp fra jer,« siger Torsten Zieger.

Det her var indtil i onsdags et hyggeligt torv i Euskirchen. Genopbygningsarbejdet i det vestlige Tyskland bliver enormt. Vis mere Det her var indtil i onsdags et hyggeligt torv i Euskirchen. Genopbygningsarbejdet i det vestlige Tyskland bliver enormt.

Euskirchen er sidste by i katastrofeområdet, man kan komme til. På den anden side er der afspærringer og konstant trafik af ambulancer og brandbiler.

Jeg møder Ute Mahr, som til dagligt arbejder som turistvejleder. Hun viser mig billeder, hun har taget fra Flamersheim seks kilometer væk. På billederne flyder gaderne i vand, og vandet går helt op til første etage.

»Vandet kom på 10 sekunder. En del af en dæmning brast, og hele byen blev oversvømmet på få sekunder. Jeg ved, at min nærmeste familie kom ud, men jeg aner ikke, hvad der er blevet af mine venner. Vi blev evakueret hertil. Det er en underlig fornemmelse at være så tæt på sit hjem, men ikke at kunne finde ud af, om det står endnu, og om alle lever,« siger Ute Mahr til B.T.

Butikker og hjem i den katastroferamte region er totalødelagte. Mange er usikre på, hvad der skal blive af dem. Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Butikker og hjem i den katastroferamte region er totalødelagte. Mange er usikre på, hvad der skal blive af dem. Foto: WOLFGANG RATTAY

Usikkerheden virker som det allerværste. En grønthandler, der også sælger delikatesser, viser mig sit fuldstændigt ødelagte forråd.

»Udover at alle gulve og vægge, er ødelagte, så er alle min køleskabe og andre maskiner også gået. Jeg tror ikke, jeg har forsikring, der dækker dette, og for os er fremtiden nu helt uoverskuelig. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg håber på hjælp fra regeringen, men de kan vel ikke betale det hele,« siger Umud til B.T.

På hovedgaden er biler væltet over, vandet har knust butiksvinduer og efterladt et lag af mudder over det hele. Sådan ser det meste af regionen ud nu. Markerne er oversvømmede, og der ligger mudder på vejene.

Tysklands præsident, Frank-Walter Steinmeier siger, at han er rystet over omfanget af ødelæggelserne. Han har lovet økonomisk støtte til de ramte familier.

»I nødens stund står vores land sammen. Det er vigtigt, at vi viser solidaritet med alle dem, som vandet har taget alt fra,« siger Steinmeier.

Vandet er ved at trække sig, men efterlader sig kaotiske scener i de ramte byer. Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Vandet er ved at trække sig, men efterlader sig kaotiske scener i de ramte byer. Foto: WOLFGANG RATTAY

Men det kan blive helt uoverskueligt dyrt for Tyskland. Det er et enormt område, der ligger under vand. Flere byer er fuldstændigt ødelagt, og de lokale frygter, at de kun vil modtage nødtørftig hjælp.

Selvom fokus lige nu næsten udelukkende er på at redde, hvad reddes kan – og naturligvis en hektisk indsats for at redde alle, der måtte være spærret inde i sammenstyrtede huse – så er diskussionen om, hvorfor det kunne gå så galt allerede begyndt.

»Vi skulle have været evakueret tidligere. Der var advarsler i flere dage. Myndighederne undervurderede situationen,« siger Ute Mahr til B.T.

Spørgsmålet om klimaforandringer er også i spil, og der er vel at mærke valg til september. CDUs bud på en arvtager til Angela Merkel, Armin Laschet, tog i dag til den katastroferamte region. Laschet er tidligere blevet kritiseret for en lunken holdning til grøn omstilling.

»Man ændrer ikke holdning og politik, bare fordi vi har en dag som denne,« sagde CDU-kandidaten til en tysk journalist i Hage lørdag.

Oversvømmelser har tidligere spillet en rolle ved valgkampe. I 2002 tog SPDs Gerhard Schröde rgummistøvlerne på og hjalp til under en større oversvømmelse. Det scorede han mange politiske point på.

Alle de ofre for katastrofen, B.T. talte med, håber at kunne vende tilbage til, hvad der nu end er tilbage af deres hjem, i begyndelsen af næste uge. Men en usikker fremtid venter for Rhinlandet, og det kan godt ende med at give politisk udslag for hele nationen.