Et helt særligt øjeblik fra dette års halloween-fejring i Det Hvide Hus er endt med at blive delt igen og igen på de sociale medier.

For hvor det almindeligvis er de udklædte børn, der 'truer' med at lave ballade, hvis de ikke får noget slik, så var det tilsyneladende denne gang den amerikanske præsident Donald Trump, der var i humør til at lave lidt unoder.

Særligt da et barn iført et 'Minion'-kostume fra 'Grusomme Mig'-filmene kom bobbende hen til Donald Trump og hustruen - Melania Trump - som stod foran præsidentboligen og uddelte chokolade til de mange, der var mødt op.

Alle børnene havde en lille pose med sig, som de kunne modtage chokolade i - men sådan gik det ikke for den lille 'Minion'.

Foto: MICHAEL REYNOLDS

I stedet for at række barnet chokoladebaren, valgte præsidenten nemlig at placere den på barnets udklædte hoved, der på grund af kostumet havde en relativt flad overflade.

Samtidig var kostumet fyldt med luft - og præsidenten kunne derfor få chokoladebaren til at hoppe lidt rundt på barnets hoved.

Det sluttede dog ikke der.

Melania Trump valgte nemlig at følge trop - og også hun lagde den chokoladebar, som hun skulle overrække, på barnets hoved.

Det varede dog ikke længe, før begge chokoladestykker faldt af. Heldigvis fik den lille 'Minion' begge sine chokoladebarer med sig, for en kvinde, der også var til stede, samlede begge barer op fra jorden og puttede dem i barnets pose.

På de sociale medier er klippet siden blevet delt igen og igen - og selvom nogen mener, at det var strengt gjort af den amerikanske præsident, så synes andre også, at det var særdeles morsomt:

'Donald Trump placerede slik på toppen af dette barns hoved og efterlod det der, og jeg kan ikke lade være med at grine,' skriver Twitterbrugeren Ashley St. Clair.

'Det her er den eneste halloween-video, jeg har brug for,' skriver brugeren Kathy Zhu.

'Trump er ene mand ved at gøre halloween stort igen', skriver Logan Hall med henvisning til det slogan, den amerikanske præsident ofte bruger: 'make America great again'.

Det er tredje gang, at Donald Trump afholder den årlige halloween-fejring ved Det Hvide Hus.

Ifølge CNN tog præsidentparret imod børn fra militærfamilier og fra lokale folkeskoler.

I omkring 40 minutter blev de stående udenfor og delte chokoladebarer ud, før det til sidst var slut.