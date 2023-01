Lyt til artiklen

Den britiske premierminister Rishi Sunak er endt i lidt af et stormvejr.

Årsagen: En sikkerhedssele.

Eller måske nærmere manglen på en sikkerhedssele.

Torsdag delte Rishi Sunak nemlig en video af sig selv inde fra sin bil, hvor han – som passager – havde taget sin sikkerhedssele af, mens han filmede et klip til Instagram om initiativet 'Levelling Up'.

Her ses et billede fra videoen, som har sendt Rishi Sunak i problemer. Foto: Instagram/via REUTERS

Det omkring et minut lange indslag, hvor premierministeren kigger direkte ind i kameraet, mens man i baggrunden kan se byen og trafikken glide forbi, er siden blevet taget under lup.

For flere bemærkede hurtigt den manglede sikkerhedssele – som er lovpligtig at have på, når man sidder i en kørende bil.

Ifølge BBC kan det koste en bøde på 100 pund, hvis man undlader at bruge sikkerhedssele, men bøden kan stige til 500 pund, hvis sagen går i retten.

Den britiske premierminister har siden undskyldt hændelsen, og via en talsmand for han forklaret, at der var tale om en 'fejlbedømmelse', da han tog sikkerhedsselen af for at filme klippet.

I en udtalelse lyder det ifølge BBC, at Sunak 'fuldt accepterer, at dette var en fejltagelse og undskylder'.

Politiet i Lancashire har efterfølgende udtalt, at man 'ser på' sagen.