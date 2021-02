»Hvis Danmark gør det rigtige nu, så kan vi blive banebrydere for massetestning. Det vil åbne samfundet og økonomien op og samtidig gøre en enorm forskel i vores hverdag,« siger Irene Petersen, professor i epidemiologi ved University College London, til B.T.

Hun hilser den danske regerings udmelding om, at løbende massetestning nu bliver en vigtig del af regeringens covid-19-bekæmpelse, velkommen.

»Jeg synes, det er rigtig godt nyt. Det er vejen frem. Vi kan lave alle mulige restriktioner, masker, regler om flere meters afstand, ventilation og restriktioner. Men så længe mennesker er samlet, så hjælper det på sigt ikke noget. Det handler om at få folk, der er inficeret, ud af systemet,« siger Irene Petersen.

Storbritannien er indtil nu det land i verden, der har satset mest målrettet på kontinuerlig covid-19-test af hele befolkningen, og derfor en god målestok for en kommende dansk massetestning.

Liverpool blev i efteråret af Boris Johnson udpeget som forsøgsby for en ambitiøs plan om, at alle i den britiske befolkning løbende skal testes. I februar kom den foreløbige evaluering af erfaringerne fra Liverpool. Her konkluderes det, at kviktest kan være særdeles effektive, både til at finde smittede og som et værktøj til at få genåbnet samfundet.

»Alene i Liverpool er mere end 200.000 blevet testet, og mere end 4.000, der var smittede uden at vide det, blev fundet ved hjælp kviktest. Dette er en stor hjælp til at bryde smittekæderne,« står der i rapporten, som er udgivet af British Medical Journal

Iain Buchan spillede en afgørende rolle ved forsøget i Liverpool. Han er professor i befolkningssundhed ved Liverpool University, og han har gode råd til den danske regering:

»Vær fleksibel, vær smidig, vær opmærksom på uligheder i samfundet, som har stor indflydelse på, hvem der lader sig teste, og hav forståelse for, at der er mange, der ikke har de digitale forudsætninger, som udrulning af massetestning kræver,« siger Iain Buchan til B.T.

Han mener, det er en glimrende idé på sigt at teste hele Danmarks befolkning to gange om ugen. Men han advarer om, at det er en virkelig kompleks opgave.

Storbritannien er længere fremme end de fleste andre lande, når det gælder erfaringer med brug af kviktest til løbende massetestning. Alle firmaer med over 50 ansatte har fået tilbudt løbende test.

»Man prøver nu at udbygge kapaciteten. Alle lærere får lige nu sendt gør det selv-test, så de kan teste hjemmefra. Det tror jeg på sigt er vejen frem for os allesammen, så vi kan vænne os til at teste, lidt ligesom vi børster tænder;« siger Irene Petersen fra UCL.

Og Iain Buchan giver hende ret:

»Erfaringen fra Liverpool er, at man skal arbejde så lokalt som muligt, og hjemmetestning må blive løsningen på lang sigt. Det andet er for upraktisk,« siger han til B.T.

Ligesom i Danmark har der i Storbritannien blandt nogle eksperter været stor modstand mod brugen af kviktest. Nogle mener at milliardregningen er ude af proportioner med de opnåelige resultater, mens andre hævder, at vi simpelthen ikke ved nok om resultaterne af massetestning til at satse hele butikken på det.

Men tilhængerne af kviktests ser ud til at have fået politikernes ører. B.T.s udsendte har for nylig talt med den amerikanske nobelprisvindende makroøkonom Paul Romer. Han siger, at folk misforstår spørgsmålet om udgifter:

»De store milliardbeløb skræmmer ikke sådan en som mig. For det skal holdes op mod udgiften ved at holde samfundet lukket, som er helt enorm. Det her er jo netop et værktøj til at åbne økonomien op. Det er en investering.«

USAs præsident, Joe Biden, har nu gjort løbende massetestning til et centralt værktøj i kampen mod covid-19. Ligesom i Storbritannien og Danmark tog det i USA lang tid, før man nåede så langt. Stor skepsis har afholdt regeringer fra at implementere en teknologi, der kunne være igangsat for mere end et halvt år siden.

»Jeg tror, at mange har skullet forstå, hvad det er, massetestning egentlig kan hjælpe os med. Den strategi, vi har fulgt indtil nu, har været en reaktiv strategi, hvor vi først har testet, når folk har symptomer. Det, der bliver lagt op til nu, er en proaktiv strategi. Der er et paradigmeskift på vej, en helt anden måde at bekæmpe pandemien på.«

Professor Iain Buchan tilbyder en anden analogi vedrørende betydningen af løbende massetestning:

»Det er ligesom at indløse en busbillet, før vi skal rejse. Det er lidt besværligt, og det koster. Men vi kan ikke rejse uden den, og vores samfund kommer ikke til at kunne åbne op uden. Massetestning er billetten tilbage til et åbent samfund,« siger han.