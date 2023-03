Lyt til artiklen

Der er dybe sprækker i gulve, tag og vægge, og i mange af byens veje er revnerne så dybe, at de er umulige at køre på.

Den indiske by Joshimath synker.

De seneste år har klimaforandringer og nybyggeri for at øge turismen i området været hård kost for byen.

Resultatet er, at hundredvis af huse i den hellige by nu er ubeboelige, og endnu flere bliver det lige om lidt.

Med andre ord: Byen er langsomt men sikkert ved at styrte sammen.

»Sprækkerne udvides hver dag, og folk lever i frygt. Vi har i årevis sagt, at dette ikke bare er en katastrofe, men en vedvarende katastrofe. Det er en tikkende bombe,« siger aktivist i Red Joshimath-komiteen, Atul Sati, til The Associated Press.

Joshimath ligger i et jordskælvsplaget området i Himalaya-bjergene lige ved grænsen til Nepal.

I flere måneder har de 25.000 indbyggere set hjælpeløst til, mens deres huse falder sammen om ørerne på dem, og byen forsvinder ned i jorden.

Ifølge delstatens førsteminister, Pushkar Singh Dhami, er omkring 25 procent af byen berørt af nedsynkningen, og over 240 familier er blevet evakueret fra deres hjem.

Både shikher og hinduer betragter byen som hellig, og flere hundredtusinder turister valfarter hvert år til området.

Derfor har indiske myndigheder støttet kæmpemæssige infrastrukturprojekter i delstaten. De nye byggerier omfatter blandt andet 900 kilometer motorvej og 300 kilometer jernbane, og de forbedrede transportmuligheder har fået endnu flere til at besøge området.

Flere eksperter og aktivister advarer dog om, at de store byggeprojekter er en medvirkende årsag til, at Joshimath nu langsomt men sikkert bliver jævnet med jorden.

Situationen forværres af, at området har fået store mængder nedbør de seneste år som følge af klimaforandringerne.

»De naturlige faktorer, som sætter Joshimath i fare for at synke, bliver forværret af store byggeprojekter samt klimafremkaldte oversvømmelser og ekstrem nedbør,« siger Sameer Kwatra fra Natural Resources Defense Council til CNN.