Stephen Kinnock gik tilbage ved torsdagens valg, men får alligevel en klar sejr i sin valgkreds i Wales.

Labour-politikeren Stephen Kinnock, der er gift med Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, er blevet genvalgt til Underhuset.

Kinnock vinder en klar sejr i valgkredsen Aberavon i Wales, fremgår det af BBC's valgdækning natten til fredag.

Men i lighed med mange andre Labour-kandidater fik Kinnock væsentligt færre stemmer denne gang end ved det foregående valg i 2017.

I alt stemte 17.008 på Kinnock, mens Charlotte Lang fra Det Konservative Parti blev nummer to med 6518 stemmer. Ved valget i 2017 fik Stephen Kinnock over 22.600 stemmer i Aberavon, der anses som et af de mest urørlige valgdistrikter for det britiske arbejderparti.

Kinnock blev i 2015 valgt ind i parlamentet for første gang.

/ritzau/