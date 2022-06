Lyt til artiklen

Onsdag formiddag er en person kørt ind i en menneskemængde i den tyske hovedstad, Berlin. Mindst otte personer er såret og en meldes omkommet.

Danske Helle Christensen befinder sig i øjeblikket i byen og kan melde om kaos i store dele af byen.

»Vi sad i en af de her hop-on-hop-off-busser, da vi pludselig får at vide, at ruten er omlagt. Der var simpelthen spærret alle steder,« siger Helle Christensen, der er i Berlin med en kammerat på ferie.

Hun fortæller, at storbyen lige nu er et stort virvar.

»Der er politi alle steder, helikoptere svævende over vores hoveder, udrykning alle steder. Det er et stort kaos,« forklarer den 50-årige kvinde, der er fra Brøndby.

Hun beskriver det som en voldsom oplevelse at være i Berlin netop nu.

Også selvom hun ikke var ved stedet, hvor de mange personer blev kørt ned, da episoden udspillede sig.

»Vi gik det sted, hvor ulykken er fundet sted, i går aftes. Og vi gik der også tidligere på dagen. Så det sidder lidt i en,« siger Helle Christensen.

De umiddelbare meldinger går på, at mindst otte personer skal være blevet kvæstede, mens en person er afgået ved døden, ifølge tyske medier.

Episoden fandt sted omkring klokken 10.30 på hjørnet mellem Rankestrasse og Tauentzienstrasse i bydelen Charlottenburg.

Her kørte en sølvgrå Renault ind i en række personer, inden den endte med at køre igennem en butiksrude.

Der er endnu meldt noget ud om, hvad der førte til episoden.

Helle Christensen og kammeraten har besluttet, at de skal væk fra område, hvor ulykken fandt sted, selvom de gerne ville have besøgt den berømte Kaiser Wilhelm Mindeskirke, der ligger tæt på.

Hun beretter også, at politiet tager det hele meget alvorligt.

»Vi skulle have været ved kirken, men nu er vi taget tilbage til Østberlin. Det vrimler med politi over alt, og de står med våben over det hele,« siger hun og uddyber.

»Vi har besluttet os for, at vi ikke skal sidde ude på café resten af dagen, da man aldrig ved, om der kan ske mere,« siger hun.