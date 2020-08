En helikopterpilot har mistet livet, mens han kæmpede mod de skovbrande, som lige nu hærger i delstaten Californien.

Piloten var sendt i luften over Fresno County, et amt i staten, for at smide vand over de store ildmasser, da helikopteren pludselig styrtede ned.

Det oplyser Californiens afdeling for skovbrug og brandsikring ifølge Los Angeles Times.

»Der var en person om bord, som ikke overlevede styrtet,« siger en talsmand.

Mere end 360 skovbrande hærger lige nu i Californien. Foto: JOSH EDELSON

Helikopterstyrtet har udløst endnu en skovbrand, som ifølge myndighederne har spredt sig mere end 200.000 kvadratmeter.

Hundredvis af skovbrande hærger lige nu i Californien - forårsaget af en farlig cocktail af lynnedslag, hedebølge og tør natur.

»Vi oplever brande i en kaliber, som vi ikke har set i mange, mange år,« sagde guvernør i Californien, Gavin Newsom, på et pressemøde onsdag.

Allerede tirsdag var guvernøren ude og erklære undtagelsestilstand i staten.

Tusindvis af borgere har været nødsaget til at evakuere deres hjem. Foto: JOSH EDELSON

Tusindvis af borgere er blevet evakueret fra deres hjem i områderne nær San Francisco. Særligt byen Vacaville, som er hjem for mere end 100.000 amerikanere, har været hårdt ramt.

Midt om natten gik myndighederne fra dør til dør for at sikre sig, at alle borgere kom væk i sikkerhed.

Ifølge Gavin Newsom raser mere end 367 brande i skrivende stund - et tal, som stiger konstant.

»Fordi der er så meget røg, er det svært at afgøre det totale antal af brande. Det kan vi først gøre, når vi igen har mulighed for at nå til de mere afsidesliggende dele af staten.«