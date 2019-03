»Jeg har ikke set noget som det før. Vi har trænet på cruiseskibe, men at den bevægede sig på den måde, det har jeg ikke set før.«

Det var et usædvanligt syn, der mødte den norske helikopterkaptajn Jim Nielsen, da han i weekenden fløj ud over havet til cruiseskibet 'Viking Sky', som havde udsendt et nødsignal, for at evakuere passagerer.

Det fortæller han til det norske medie VG.

»Vejret var oprørt, og cruiseskibet lå nær land. Skibet bevægede sig på en speciel måde på grund af bølgerne,« forklarer han.

Cruiseskibet 'Viking Sky' udsendte lørdag eftermiddag et nødsignal, da det fik motorproblemer midt i et voldsomt uvejr.

På grund af uvejret var det ikke muligt at evakuere passagerer og besætningsmedlemmer i redningsbåde, og en større helikopterredning blev derfor skudt i gang.

Én efter én blev passagererne hejst op i en helikopter, før de blev fløjet til et modtagelsescenter.

Siden blev helikopterevakueringen afløst af slæbebåde, som søndag eftermiddag - lidt mere end et døgn efter - fik bugseret skibet i land.

Til VG fortæller Jim Nielsen, at han sammen med sit mandskab om bord på deres helikopter formåede at evakuere 59 personer fra 'Viking Sky' i løbet af ni timer.

Selvom de er vant til og trænet til at arbejde i vanskelige forhold, så var der mange indtryk at skulle forholde sig til.

Blandt andet fordi, der cirkulerede fire helikoptere i alt over cruiseskibet, som blev kastet rundt i de høje bølger.

Der sker heller ikke tit, at de har tyve evakuerede passagerer om bord på helikopteren på én gang.

Det var dog ikke fordi, de følte sig utrygge.

»En helikopter er en stor og stabil maskine. Men det er klart, at det var vanskelige forhold, særligt når det blev mørkt. Det regnede, sneede, og sigtbarheden var dårlig. Så operationen var nok på kanten, men på grund af måden, vi træner på, følte vi os trygge,« siger helikopterkaptajnen til VG.

I alt befandt 1.373 personer sig om bord på cruiseskibet, da der opstod problemer, og lidt under 500 af dem blev evakueret med helikopter.

Af alle passagerer er 17 blevet bragt til sygehuset. Tre af dem er i alvorlig tilstand.