Krydstogtskibet er på vej sikkert i havn med de resterende 849 personer om bord.

Tidligere søndag blev det meldt ud, at evakueringen af krydstogtskibet "Viking Sky" med redningshelikoptere blev sat på pause.

Nu er planen, at de resterende 849 personer om bord bliver sejlet i land på krydstogtskibet til Molde Havn.

Det fortæller talsmand Jan Arve Dyrnes fra Fræna Kommune på et pressemøde søndag middag.

- Det ser ud som om, at det lykkes for os at få skibet til Molde med de resterende passagerer om bord, siger han.

Krydstogtskibet har 80 kilometer til Moldefjorden, der ligger på den norske vestkyst.

Det forventes, at de resterende passagerer og besætning vil være i land omkring klokken 15.

Skibet sejler ifølge talsmanden med egne motorer, mens to slæbebåde hjælper til foran og bagved for at sikre skibet.

I Molde står kommunen klar med fuldt kriseberedskab.

- En dramatisk situation er ved at ende på en rigtig god måde, siger Jan Arve Dyrnes.

Helikoptere havde hele natten og frem til søndag formiddag evakueret passagerer af skibet.

Evakueringen skete, da fire motorer på krydstogtskibet lørdag aften var gået i stå, og skibet var med blot 100 meter faretruende tæt på at gå i stå.

Skibet havde 1373 personer om bord. 915 personer var passagerer.

Af de passagerer er 17 blevet bragt til sygehuset. Tre af dem er i alvorlig tilstand.

Som følge af hændelserne aflyser det norske rederi "Viking Ocean Cruises" deres næste krydstogttur, der var planlagt til at begynde den 27. marts.

Det skriver rederiet på deres hjemmeside. Rejsende vil få deres penge retur, ligesom passagerne på det evakuerede skib vil.

Rederiet regner ikke med at aflyse yderligere afgange.

/ritzau/