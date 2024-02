Seks personer befandt sig om bord på en helikopter, der onsdag aften styrtede ned i havet ud for den norske kyst.

En af de personer meldes at være afgået ved døden.

Det oplyser Vest Politidistrikt i en pressemeddelelse natten til torsdag.

De fem øvrige personer ligger alle indlagt på Haukeland Universitetssygehus, der ligger i byen Bergen.

En af de fem er ifølge politiet kommet lettere til skade, mens de fire øvrige har »varierende skadesgrad«.

»Politiet har indledt en efterforskning af ulykken. Ulykken skete cirka seks kilometer vest for Algrøyna i Øygarden kommune onsdag aften. Arbejdet med at søge efter og bjærge vragdele i området er stadig i gang,« lyder det fra Vest Politidistrikt.

Redningsleder Ståle Jamtli fra den norske redningscentral (HRS) oplyste onsdag aften til VG, de seks personer nåede at opholde sig noget tid i vandet, før de blev reddet op:

»De seks involverede personer var i vandet i omkring 50 minutter, før de blev reddet,« sagde han.

Helikopteren var lettet fra Flesland klokken 18.24 onsdag aften, hvorefter den deltog i en eftersøgnings- og redningsøvelse med skibet 'Wilson Twisteden' på vegne af virksomheden Equinor.

Selskabet bekræfter natten til torsdag over for Dagbladet, at helikopteren var på en opgave for dem.

»Det er med dyb sorg, at vi nu har erfaret, at en person på opgave for os er død i denne tragiske hændelse. Vores tanker går til de pårørende og efterladte,« siger pressetalsmand for Equinor Gisle Ledel Johannesen lidt før klokken 01.15 natten til torsdag.

Endnu vides det ikke, hvad der fik helikopteren til at styrte ned.

Men klokken 19.38 skal helikopteren ifølge NRK sandsynligvis have mistet radarkontakten.

Fire minutter senere – klokken 19.41 – ramte helikopteren ned i havet ud for Bergen.

Derefter blev der sendt en nødmelding ud via en nødsignalanordning i helikopteren, og beskeden blev sendt til redningscentralen i det sydlige Norge.

Til NRK oplyste stabschef Gustav Landro fra Vestre Politidistrikt tidligere på natten, at man håbede at kunne tale med de overlevende.

»Vi har gjort nogle forsøg på at afhøre de tilskadekomne og vil gøre endnu et forsøg nu. Det er ikke sikkert, at det lykkes, for det har været en stor belastning for dem, der var om bord,« siger han.

Indtil videre ved politiet kun lidt om hændelsesforløbet, forklarer stabschefen videre:

»Vi har ingen klare vidneudsagn om, hvad der skete.«