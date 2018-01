En mindre helikopter styrtede tirsdag ned i et hus i Newport Beach i det sydlige Californien. Tre er omkommet.

Los Angeles. Tre personer mistede tirsdag livet, da en helikopter styrtede ned i et hus i det sydlige Californien.

Det fortæller redningsmyndighederne i den amerikanske delstat.

Vidner fortæller, at de så en røgsky, efter at helikopteren faldt mod jorden og tilsyneladende ramte taget på et hus.

Herefter gled helikopteren langs jorden ved et vejkryds, inden den ramte ind i et andet hus.

En beboer i området fortæller til den lokale tv-station ABC 7, at det "lød som om, at et tog kørte gennem byen".

Da beboeren ankom til stedet, så hun en enkelt person, der lå uden for helikopteren.

- Jeg lagde min hånd på helikopteren og begyndte at bede for dem. På det tidspunkt vidste jeg, at der ikke var nogen overlevende, fortæller vidnet.

Hun tilføjer, at beboerne i huset, der blev ramt af helikopteren, er uskadte, da de befandt sig i en anden del af ejendommen.

Det er fortsat uklart, hvad der forårsagede ulykken. Chip Duncan, der er brandchef i Newport Beach, bekræfter, at tre mennesker er omkommet i ulykken.

To kvæstede personer er bragt til hospitalet.

/ritzau/AFP