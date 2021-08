Siden Gabriella Andersson vågnede en tidlig sommermorgen i 1992, har hun ikke vidst, hvad der skete med lillesøsteren Helena.

Nu har svensk politi efter 29 år annonceret et gennembrud i sagen.

»Jeg har svært ved at juble og tænke 'hurra'. Det er så svært at forholde sig til, og alt er dobbelt,« siger Gabriella Andersson til Expressen:

»Jeg vil jo helst ikke have, at min søster skal have været udsat for en galning, men samtidig er det fantastisk, hvis man faktisk har fået fat i den, der har gjort det.«

For det er lige præcis, hvad der muligvis er sket i det årelange mysterium.

Mandag annoncerede afdelingen for 'kolde sager' i Göteborg, at man havde efterforsket sig frem til en mistænkt. Og senere på dagen blev en 60-årig mand anholdt, og at hans hjem er blevet ransaget.

Politiet tilføjer, at de venter afhøringer og tekniske undersøgelser, mens der ikke er yderligere anholdelser på vej.

Der er dog ingen information om, hvad der præcis har henledt opmærksomheden på den nu mistænkte mand. Svensk radio i form af P4 Skaraborg har dog oplysninger om, at mandens navn tidligere har figureret i efterforskningen, uden at manden dog har været regnet som potentiel gerningsmand.

Helena Andersson forsvandt natten til 14. juni 1992. Foto: Svensk politi Vis mere Helena Andersson forsvandt natten til 14. juni 1992. Foto: Svensk politi

Samme medier fortæller, at den anholdte mand i 1992 havde en bil, der svarer til beskrivelsen af det køretøj, der blev spottet natten til 14. juni, da Helena Andersson forsvandt sporløst.

Det skete, da den 22-årige svenske kvinde var på vej hjem fra en fest på Stadshotellet i Mariestad. Hun nåede dog aldrig hjem til huset, hvor storesøsteren Gabriella Andersson lå og sov.

I en skov i nærheden blev kun fundet nogle fingerringe og et par sandaler.

Siden er der ikke fundet andre spor af Helena Andersson, selv om politiet ved flere lejligheder har gravet forskellige områder op.

Og netop det faktum er stadig en afgørende faktor for politiet.

»Det er jo en absolut forudsætning. Har man intet lig, ved man i realiteten ikke, om hun er afgået ved døden, selvom det er hårdt vinklet. Og har man intet lig, vil det ikke være muligt at retsforfølge en mulig gerningsmand,« siger Anders Eriksson, der er chef for de kolde sager i Göteborg.

Han vil ikke hverken be- eller afkræfte, hvorvidt politiet faktisk har fundet Helena Anderssons efterladenskaber i forbindelse med efterforskningen.

Det var i efteråret sidste år, at politiet igen begyndte at fokusere på sagen.

Siden har to efterforskere gennemgået detaljerne igen, og det har altså indtil videre ført til en anholdelse med 29 års forsinkelse.

»Jeg er enormt taknemmelig over, at man fortsat har arbejdet med sagen og virkelig har forsøgt at komme til bunds i, hvad der skete. Det er svært for mig at forstå, at et menneske kan gøre sådan noget og leve med det efterfølgende. Retfærdigheden må ske fyldest,« siger storesøsteren Gabriella Andersson.