Resultatet af det italienske valg skabte dybe panderynker rundt om i Europa.

For ville det være vand på Vladimir Putins mølle? Nu har kvinden, som hele verdens øjne har hvilet på siden søndag, meldt ud.

Det drejer sig om Italiens kommende statsminister Giorgia Meloni, som er formand for det højreorienterede parti, Italiens Brødre.

Giorgia Meloni har selv tidligere udtrykt, at hun er NATO-tilhænger og har støttet op om EUs sanktioner mod Rusland efter landets invasion af Ukraine.

Men både hendes kommende regeringspartnere – og mange af hendes vælgere – ser helt anderledes på sagen. Og det har skabt bekymring for, at Italien under Melonis ledelse kunne finde på at gøre tilnærmelser til Putin.

Nu har Meloni selv kommenteret sagen – i et svar på et tweet fra Volodymyr Zelenskyj.

På det sociale medie lykønskede den ukrainske præsident Meloni med valgsejren og skrev – på italiensk – at han ser frem til samarbejdet med hende.

Det fik Meloni til at svare Zelenskyj – på engelsk:

»Kære (Zelenskyj, red.) Du ved, du kan stole på vores loyale støtte til det ukrainske folks friheds sag. Forbliv stærk og vær klippefast i troen.«

Det skriver Independent.

Det er offentligt kendt, at Melonis sandsynligvis kommende regeringspartnere Silvio Berlusconi (Forza Italia) og Matteo Salvini (Lega) henholdsvis har talt positivt om Vladimir Putin og givet udtryk for, at Vestens sanktioner mod Rusland var for hårde.