Coronakrisen har ikke haft den store effekt på landes lyst til at bruge penge på militær, siger forsker.

På trods af en pandemi og et alvorligt slag mod den internationale økonomi prioriterede verdens regeringer at bruge flere penge på deres militær i 2020.

Således steg verdens samlede militærudgifter til knap 2000 milliarder dollar i 2020.

Det oplyser den svenske tænketank Stockholm International Peace Research Institute (Sipri).

Der er tale om en stigning på 2,6 procent i forhold til året forinden. Mere præcist bringer det verdens samlede militærudgifter op på 1981 milliarder dollar.

Det svarer til omkring 12.182 milliarder danske kroner.

En af forskerne bag rapporten, Diego Lopes da Silva, kalder udviklingen uventet.

- På grund af pandemien skulle man tro, at verdens militære udgifter ville dale, siger han.

- Men det er med en del sikkerhed muligt at konkludere, at covid-19 ikke har haft nogen markant indflydelse på globale militærudgifter i det mindste i 2020.

Lopes da Silva siger dog, at det kan tage noget tid, før landene "tilpasser" deres militærudgifter det økonomiske "chok".

Det globale bruttonationalprodukt (bnp) dalede med 4.4 procent sidste år. Dermed voksede verdens militære udgifter også klart som andel af det globale bnp.

Flere Nato-medlemmer nåede dermed også op på alliancens mål om at bruge mindst to procent af bnp på militærudgifter.

I 2020 nåede 12 medlemslande målet. I 2019 var det ni medlemslande.

Danmark er fortsat et godt stykke fra at være blandt de lande, der lever op til målet.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

/ritzau/AFP