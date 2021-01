Onsdag blev Joe Biden indsat som USAs 46. præsident. Og til indsættelsen trak Bernie Sanders ligeledes mange overskrifter.

Senatoren blev fotograferet siddende på en klapstol med armene over kors, og billedet er efterfølgende blevet verdenskendt på internettet. Du kan se billedet øverst i denne artikel.

Politikeren er efter indsættelsen blevet redigeret ind på tusindvis af andre billeder – lige fra fotos fra kendte tv-serier til private billeder.

Du kan se et af de mange eksempler herunder:

BEST ONE YET!!#BernieSanders #BernieMeme pic.twitter.com/1GM59Wqq8k — Teddi Turnbuckle (@TeddiTurnbuckle) January 23, 2021

78-årige Bernie Sanders var tavs de første dage efter indsættelsen, men nu sætter han ord på omtalen. Det sker i et interview med talkshow-værten Seth Meyers.

»Jeg var ved indvielsen, og det var med tårer i øjnene, at jeg så den nye præsident blive svoret ind, og den gamle præsident forlade Washington.«

Straks kom Seth Meyers med et opfølgende spørgsmål, hvor han spurgte, om Bernie Sanders havde lagt mærke til, hvor kendt billedet var blevet.

»Ja, jeg hørte om det,« svarede senatoren med et smil på læben.

Bernie Sanders havde dog ikke den fjerneste idé om, at billedet af ville blive så omtalt, som tilfældet har været.

»Overhovedet ikke. Jeg sad bare der og prøvede at holde mig varm. Og jeg prøvede at følge med i, hvad der skete.«

Fotografen, der tog billedet af Bernie Sanders, hedder Brendan Smialowsku. I et interview med Rolling Stone fortæller, hvorfor han tog det.

»Jeg synes, det var et fint øjeblik, da jeg tog billedet. Det var et dejligt stykke liv.«