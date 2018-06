En amerikansk teenager er blevet ugens heltinde, efter hun hjalp en blind og døv mand med at falde til ro på et fly fra Boston til Portland.

15-årige Clara Daly sprang til, da flyets stewards efterspurgte en person, der kan tegnsprog, så de kunne kommunikere med den døvblinde passager Tim Cook, som var synligt panisk, men ikke kunne forklare, hvad problemet var.

Pigen forklarer til amerkanske medier, at hun er ordblind, og derfor har lært tegnsprog gennem et års tid.

»Engelsk er i forvejen et svært sprog for mig. Jeg så tegnsprog som en måde at kommunikere på uden at skulle læse og skrive«, siger hun til CBS.

Clara Daly kommunikerer her med sin blinde og døve medpassager Tim Cook. Hun hyldes nu i hele verden for sin hjælpsomhed. (Privatfoto) Vis mere Clara Daly kommunikerer her med sin blinde og døve medpassager Tim Cook. Hun hyldes nu i hele verden for sin hjælpsomhed. (Privatfoto)

Clara var nervøs for, om hun nu kunne udtrykke sig korrekt til den hjælpeløse mand, men det gik heldigvis over al forventning.

Da hun kom hen til ham, bad han om en flaske vand, og spurgte, hvor lang tid flyveturen varede endnu. Og efterfølgende bad han om at få hende over igen.

»Han havde ikke brug for noget. Han var bare ensom, og ville gerne snakke«, siger Clara Daly, som kommunikerede med Tim Cook ved at 'tegne' ham i håndfladen med sin finger i hele den sidste time af flyveturen.

Hendes hjælpsomhed blev opdaget af blandt andre Tim Cooks sidemand i flyet, Lynette Scribner, som efterfølgende lavede en Facebook-opdatering om det, der mildest talt er gået viralt - den har fået mere end 1,3 millioner likes og 720.000 delinger på en uge.

»Det var en smuk reminder om, at i en tid med mange forfærdeligheder, findes der stadig gode, gode mennesker, som er parate til at passe på hinanden«, skriver Scribner blandt andet i opslaget, hvor folk fra hele verden hylder teenageren.

Clara Dalys forældre, Jane og Bill, er forståeligt nok pavestolte af datteren, og bruger de helt store ord for at beskrive deres stolthed.

»Ja, det var uden for enhver målestok selv før det her, men nu... Hvad er uendeligt gange uendeligt«, spørger faren Bill retorisk.

Forældrene håber nu, at andre vil lade sig inspirere af datterens hjælpsomhed.