Ethan Crumbley har lagt sig fast på sit forsvar. Han vil erklære sig sindssyg i gerningsøjeblikket.

Det er nu kommet frem i forhold til den spektakulære sag, hvor den 15-årige dreng står tiltalt for på den sidste dag i november at have dræbt fire elever på sin skole, Oxford High School.

Det skriver ABC News.

»Den tiltalte vil blive undersøgt af læge fra Center for Retspsykiatri, som herefter vil udarbejde en skriftlig rapport,« lyder det fra David Williams fra anklagemyndigheden i Oakland County.

Familien Crumbley: Far James, sønnen Ethan og moren Jennifer. Foto: OAKLAND COUNTY SHERIFF'S OFFICE

Det var 30. november, at det tragiske skoleskyderi ramte den lille by i staten Michigan.

Her blev 17-årige Madisyn Baldwin, 16-årige Tate Myre, 17-årige Justin Shilling og 14-årige Hana St. Juliana alle skudt og dræbt, mens seks andre elever samt en lærer blev såret. Den bevæbnede Ethan Crumbley blev arresteret på Oxford High School kort efter, at politiet nåede frem.

Han står nu over for hele 24 tiltaler, blandt andet for terrorisme og fire gange overlagt mord. Den 15-årige dreng er blevet tiltalt som en voksen.

Efter planen forventes det, at han selv skal forklare sig i retten 22. februar.

Jennifer og James Crumbley skal næste gang for retten 8. februar. Foto: JEFF KOWALSKY

Også Ethan Crumbleys forældre er blev anholdt og fængslet i forbindelse med sagen, hvor de står tiltalt for fire tilfælde af uagtsomt manddrab, fordi de købte skydevåbnet til deres søn få dage inden, det gik helt galt. De opbevarede desuden våbnet på en uforsvarlig måde, så den 15-årige dreng havde adgang til det.

Jennifer og James Crumbley er desuden anklaget for at have overset og negliceret tydelige tegn på, at noget var galt.

På selve dagen for skoleskyderiet var forældrene eksempelvis til møde på skolen, hvor de fik at vide, at deres søn havde lavet »bekymrende« tegninger af blod og skydevåben samt skrevet ting som »tankerne vil ikke stoppe«, »hjælp mig og »blod overalt.«

Forældrene forlod skolen uden at tage deres søn med hjem. Få timer siden faldt de første skud på Oxford Hugh School.