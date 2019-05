En tjener på en engelsk restaurant i Manchester går formentlig rundt med røde ører i disse dage.

Onsdag aften kom tjeneren ved en fejl til at at servere den i særklasse dyreste vin på restaurantens vinkort til et par intetanende gæster.

På restaurantkæden Hawksmoors restaurant i Manchester havde gæsterne bestilt en udsøgt og i forvejen kostbar Bordeaux-vin til deres mad - en 2001 Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande fra Pauillac.

Den var på vinkortet opført til at koste 260 engelske pund - svarende til godt 2200 kr.

I skyndingen kom tjeneren dog til at finde en anden - og ekstremt dyr - 2001-vin frem fra restaurantens vinkælder - nemlig kultvinen Chateau Le Pin fra Pomerol.

Vinen står opført som den dyreste raritet på restaurantens vinkort, hvor den normalt koster svimlende 4500 pund - svarende til godt 38.400 kr.

De intetanende kunder kom dog naturligvis ikke til at betale den pris for restaurantens fejltagelse.

»Det var en meget travl aften på restauranten og en helt simpel fejltagelse. En ansat tog den forkerte flaske, som blev forvekslet med en anden Bordeaux fra samme årgang,« forklarer en talsmand for Manchester-restauranten ifølge cnn.

»Vinen blev serveret for kunden. Kunden vidste intet, og det var først bagefter, at en af cheferne opdagede, hvad der var sket,« tilføjer talsmanden.

Restauranten Hawksmoor har i et tweet udtrykt ønsket om, at den heldige kunde nød aftenen.

»Til vores ansatte, som ved en fejl serverede flasken: op med humøret! Den slags fejl sker, og vi elsker dig alligevel,« forsikrer restauranten, som i et efterfølgende tweet fortsætter den muntre tone i en billedtekst til et foto af de to flasker:

»De ligner hinanden ret meget, OK?!«