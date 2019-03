Græsk mand skulle have været med fly, der styrtede ned kort efter start. Men han kom to minutter for sent.

- Min heldige dag, skriver grækeren Antonis Mavropoulos på sin Facebook-side.

Nyhedsbureauet AFP har læst den, og her fortæller Mavropoulos, at det er et tilfælde, at han lever.

Han skulle have været med på flyet fra Ethiopian Airlines, der tidligere søndag styrtede ned kort efter starten fra Addis Ababa, hovedstaden i Etiopien.

Alle 157 mennesker om bord blev dræbt.

Grækeren fortæller, at han kom to minutter for sent til maskinen, en Boeing 737-800, der var på vej til Kenyas hovedstad, Nairobi.

I afgangshallen var der lukket for ham, så han blev sur.

- Jeg var rasende. Der var ingen, der hjalp mig til at nå frem til gaten i tide, skriver han.

Så bookede han et andet fly til Nairobi, men han blev også forhindret i at gå hen til dette flys gate.

I stedet blev han ført til politiet.

- Politimanden sagde til mig, at jeg ikke skulle protestere. I stedet skulle jeg bede til Gud, for jeg var den eneste passager, der ikke kom med på ET 302, der gik tabt.

Mavropoulos, der har lagt et foto af sin billet på Facebook, skriver, at myndighederne derefter begyndte at stille ham spørgsmål, fordi han var den eneste passager, der var booket på det forulykkede fly, og som ikke var om bord.

- De sagde, at de ikke kunne lade mig gå, før de havde dobbelttjekket min identitet, undersøgt grunden til, at jeg ikke var om bord, med videre.

Antonis Mavropoulos er præsident for den private organisation International Solid Waste Association, som arbejder med affaldsbehandling.

Han var på vej til Nairobi for at deltage i den årlige forsamling i FN's miljøorganisation UNEP, skriver det græske nyhedsbureau Athens News Agency.

/ritzau/AFP