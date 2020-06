For en 50-årig amerikaner var det tilsyneladende første og anden gang, der var lykkens gang.

I hvert fald når det handlede om at købe skrabelodder med klækkelige gevinster.

Mark Clark hedder manden, der for anden gang i sit liv blev millionær gennem et skrabelod til en værdi af 20 dollars. Det skriver CNN.

»Du tror ikke, du vinder én gang. Og du tror slet ikke, du vinder to gange. Det er svært at beskrive, hvad jeg føler,« har han ifølge mediet udtalt.

Første gevinst fik han for tre år siden på en benzintank i byen Hudson i staten Michigan. Her kunne han konstatere, at der var en gevinst på fire millioner dollars. Det svarer til 26,5 millioner kroner.

Efterfølgende gik Mark Clark på pension, og her i juni måned, tre år senere, prøvede han lykken endnu en gang. Igen med en gevinst på fire millioner dollars.

Over for Michigan Lottery Connect afslørede han sågar en sød og rørende detalje ved gevinsten.

»Jeg skrabede loddet i butikken med en mønt, min far gav mig for ti år siden. Vi mistede ham sidste år, og jeg kan ikke lade være med at tænke, om mønten hjalp mig med at vinde.«

Mark Clark fortæller afsluttende, at han ikke har de store planer for sin pension. Den bliver stille, og så skal han bruge en del tid på sin hobby lystfiskeri.