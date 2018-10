En hel nation holder lige nu vejret.

Tirsdag offentliggjorde Vatikanstaten, at man havde fundet knoglerester fra et menneske i forbindelse med renovering nær dets ambassade i Rom. Håbet er nu, at fundet kan løse et af landets mest omtalte mysterier: Hvad skete der med den unge pige Emanuela Orlandi, efter hun forsvandt for 35 år siden?

Emanuela Orlandi var blot 15 år, da hun i 1983 forsvandt under mystiske omstændigheder. Det skriver nyhedsbureauerne AP og Reuters.

Hun havde lige forladt sit hjem i Vatikanstaten, hvor hendes far arbejdede, for at tage til musikundervisning i Rom. Men hun dukkede aldrig op.

ARKIVFOTO fra 2012. Foto: FILIPPO MONTEFORTE Vis mere ARKIVFOTO fra 2012. Foto: FILIPPO MONTEFORTE

Teorierne om, hvad hendes skæbne blev, har siden været mange.

Hendes sag er blevet forbundet med alt fra plottet bag drabsforsøget på Pave Johannes Paul II, som i 1981 blev skudt - men overlevede - da han kørte rundt i sin åbne bil på Peterspladsen før den ugentlige onsdagsaudiens, til skandalen i den Vatikanske bank og til Roms kriminelle underverden.

Senest i 2012 troede italienske efterforskere, at man stod over for et gennembrud i sagen, da man åbnede graven til et tidligere mafiamedlem på baggrund af et tip om, at hun skulle ligge i graven med ham.

Det viste sig ikke at føre til noget.

Vatikanstaten har ikke selv nævnt Emanuela Orlandis navn i forbindelse med fundet af knoglerne. Men de italienske medier var hurtige til at omtale den forsvundne teenagepige og håbet om, at man nu endelig kunne lukke sagen.

Fundet af knoglerne kan dog ikke blot lukke sagen om Emanuela Orlandis mystiske forsvinden, skriver nyhedsbureauet AFP.

De kan også være med til at løse gåden om, hvad der skete med en anden italiensk pige - Mirella Gregori - der som Emanuela også var 15 år, da hun forsvandt.

Hun forsvandt kun 40 dage før, Emanuela gjorde.

ARKIVFOTO. Foto: AFP PHOTO Vis mere ARKIVFOTO. Foto: AFP PHOTO

Mirella Gregoris mor har tidligere forklaret, at hendes datter havde besvaret dørtelefonen, da den ringede, og at hun fortalte sine forældre, at det var en klassekammerat. Hun ville derfor gå ud for at tale med ham.

Hun vendte aldrig hjem.

Ifølge AFP har de italienske myndigeheder ikke udelukket, at der kan være en forbindelse mellem de to teenagepigers forsvinden.

Italiensk politi er nu ved at undersøge knoglerne nærmere for at finde ud af køn, alder og dødsår.