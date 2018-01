Et hold af efterforskere og teknikere arbejder intensivt på at finde ud af, hvad der gik forud for, at en familie på fire blev fundet døde i en villa i Sydsverige den 9. januar - men politiet holder kortene tæt ind til kroppen.

Det skriver den svenske avis Expressen.

Faktisk så tæt, at de søndag har meldt ud, at de ikke vil sige noget som helst om sagen, før de er helt sikre på, hvad der er sket.

»Vi har ganske stor klarhed i forhold til, hvad vi tror (der er sket, red.), men det er eksperterne, som skal hjælpe os med at finde de helt rigtige svar,« siger Ewa-Gun Westford, der er pressetalsperson for politiet i Sydskåne, til Expressen.

Politiaktion i Bjärred nær Lund i Sverige, tirsdag den 9. januar 2018. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT (arkiv). Politiaktion i Bjärred nær Lund i Sverige, tirsdag den 9. januar 2018. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT (arkiv).

Tirsdag blev en 45-årig mand, en 50-årig kvinde og deres to døtre på henholdsvis 11 og 14 år fundet døde i en villa i den skånske by Bjärred.

Samme aften udtalte politiet sig om de foreliggende fakta i den uhyggelige sag. De bekræftede dødsfaldene, at man efterforskede sagen som en mordsag, og oplyste at man arbejdede ud fra en teori om, at gerningsmanden skulle findes i familien.

Derefter lukkede politiet ned og nægtede at udtale sig om den igangværende efterforskning. Kollegaer til forældrene og personer fra børnenes skole har udtalt sig om sagen, men politiets arbejde er foregået i komplet stilhed.

Ewa-Gun Westford siger til Expressen, at der forsat kan gå lang tid, inden politiet vil udtale sig.

Der er ugen igennem blevet lagt blomster og tændt lys udenfor de afspærringer, som politiet har sat op omkring familien villa i Bjärred. Foto: Johan Nilsson/TT/Scanpix Der er ugen igennem blevet lagt blomster og tændt lys udenfor de afspærringer, som politiet har sat op omkring familien villa i Bjärred. Foto: Johan Nilsson/TT/Scanpix

Siden familien på fire blev fundet døde tirsdag aften, har retsmedicinerne arbejdet på obduktionsrapporterne, en lang række afhøringer er blevet afholdt, og familiens hjem er blevet finkæmmet for spor.

Politiet vil dog ikke dele informationer om nogen af delene med offentligheden, før de har alle de svar, som efterforskningslederen mener, at de behøver.

Ewa-Gun Westford understreger, at politiet holder kortene tæt ind til kroppen for at sikre, at de kun går ud med informationer, som de ved, er præcise og specifikke.