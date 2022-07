Lyt til artiklen

I den tyske by Hannover tager man drastiske midler i brug.

Rusland har halveret gasleverancerne til Europa via Nord Stream 1. Og det har fået konsekvenser for flere nationer.

I den nordtyske by Hannover har man slukket for varmen og skiftet over til kolde brusere i alle offentlige bygninger på grund af den russiske gaskrise. Det skriver BBC.

Det er den første storby, der lukker for det varme vand, efter Rusland har reduceret Tysklands gasforsyning drastisk.

Tyskerne skal forvente omfattende gasreduktionsforanstaltninger og ekstra afgifter på deres energiregninger, samtidig med at EU er gået med til at sænke efterspørgslen efter russisk gas denne vinter med 15 procent.

I et forsøg på at spare på energien har Hannover også besluttet, at varmt vand ikke længere vil være tilgængeligt i håndvaske i offentlige bygninger eller i brusere i svømmehaller, sportshaller og fitnesscentre.

Offentlige springvand vil også blive slukket for at spare på energien, og der vil ikke være nattelys på større bygninger som rådhuset og museer.

Borgmester Belit Onay sagde, at målet var at reducere byens energiforbrug med 15 procent som reaktion på en 'overhængende fare for gasmangel', som udgør en betydelig udfordring for storbyer.

Reglerne gælder også for opvarmning. Offentlige bygninger vil ikke blive opvarmet fra april til slutningen af ​​september, og rumtemperaturerne vil være begrænset til maksimalt 20 grader resten af ​​året – med nogle undtagelser.

Byen forbyder også bærbare klimaanlæg, varmeapparater og radiatorer.