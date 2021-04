Den amerikanske by Minneapolis har de seneste dage været på den anden ende.

En 20-årig mand er i weekenden blevet dræbt af en politibetjent under en anholdelse. Det har fået gadekampe til at bryde ud i byen. Det sker, samtidig med at en af århundredets mest omtalte retssager finder sted ikke langt derfra.

Billederne fra Minneapolis, Minnesota, er nok en gang voldsomme. Hundredvis af demonstranter i byens gader, politi der svarer med gummikugler og tåregas, stribevis af indbrud og tyverier.

Alt sammen er brudt ud, efter den 20-årige sorte mand Daunte Wright blev stoppet af en politipatrulje søndag i forstaden Brooklyn Center.

De offentliggjorte billeder fra politiets kropskamera viser, hvad der siden udspillede sig.

Betjentene går op til døren på Wrights hvide bil. Først taler den ene betjent med Daunte Wright gennem bilruden. Ved siden af i bilen sidder en kvinde, der er Wrights kæreste.

Uden de store problemer får politiet Wright ud af bilen, hvor han får håndjern på.

Men så eskalerer det.

Et billede fra betjentens kropskamera viser øjeblikket, hvor den 20-årige Daunte Wright. Foto: HANDOUT Vis mere Et billede fra betjentens kropskamera viser øjeblikket, hvor den 20-årige Daunte Wright. Foto: HANDOUT

Tumult opstår. Og mens betjentene forsøger at få styr på Wright, bliver der trukket pistoler.

»Jeg skyder dig med strømpistolen. Jeg skyder dig med strømpistolen,« kan man høre en kvindelige betjent råbe.

»Taser! Taser! Taser! (strømpistol, red.),« råber hun videre.

Yderligere tumult. Et enkelt skud lyder. Wright er ramt.

Den hvide bil kører væk, mens den kvindelige betjent kan høres sige:

»Holy shit! Jeg skød ham.«

Senere dør Daunte Wright.

Minneapolis står i flammer den følgende aften.

Røgfyldte gader i Minneapolis, Minnesota, efter drabet på Daunte Wright. Foto: KEREM YUCEL Vis mere Røgfyldte gader i Minneapolis, Minnesota, efter drabet på Daunte Wright. Foto: KEREM YUCEL

Byens politi har siden offentliggjort de billeder, man nu kan se her i artiklen.

Og der er fulgt en forklaring med fra officiel hånd.

»Jeg tror, at betjenten havde til hensigt at bruge sin strømpistol, men kom i stedet til at skyde hr. Wright med en enkelt kugle,« har politichefen Tim Gannon været ude at sige.

»For mig at se – efter at have set betjentens reaktion umiddelbart efter – er der tale om et uheld, som resulterede i hr. Wrights tragiske død,« uddybede Gannon.

En demonstrant i gaderne i Minneapolis efter drabet på 20-årige Daunte Wright. Foto: KEREM YUCEL Vis mere En demonstrant i gaderne i Minneapolis efter drabet på 20-årige Daunte Wright. Foto: KEREM YUCEL

Den forklaring har dog ikke formildet de vrede reaktioner i gaderne i og omkring Minneapolis, der er en by allerede på den anden ende.

Ikke mange kilometer fra stedet, hvor Daunte Wright blev skudt, finder retssagen mod Derek Chauvin nemlig sted.

Han er den betjent, som i mere end ni minutter knælede på George Floyds hals. I den forbindelse mistede Floyd livet.

Store protester brød ud. Ikke bare i Minneapolis, men over hele USA og i Europa.

Og for mange sorte i USA er drabet på Wright blot nok et bevis på, at de er mindre værd og mere udsatte, når det gælder møder med ordensmagten.

Daunte Wrights mor har efter det tragiske drab været ude at undsige de voldelige protester, som drabet har udløst. Og så har hun en opfordring til andre sorte unge.

»Jeg vil bare have folk til at vide, at hvis man bliver stoppet af politiet, så skal man holde hænderne på rattet og lade være med at bevæge sig pludseligt. Og lade være med at have luftfriskere i din bil, for det er grunden til, at han blev stoppet,« siger Katie Wright.

»Han var 20 år, og han fortjente ikke at blive dræbt på den her måde,« lød det fra Daunte Wrights mor.