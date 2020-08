»Jeg ved, hvor skeletterne ligger begravet, for det var mig, der begravede dem.«

Sådan lyder det i forordet til en ny bog, som den amerikanske præsident Donald Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, snart udgiver om sin forhenværende chef, som han blandt andet betegner som en 'racist og svindler' - og beskylder ham for at have snydt under valget. Det er dog ikke de eneste beskyldninger, der fremsættes. Langt fra.

Det skriver blandt andet The Guardian og New York Times.

Michael Cohen - der for to år siden blev idømt tre års fængsel for blandt andet svindel med kampagnemidler, for at have løjet for Kongressen og for at have udbetalt såkaldte tys-tys-penge til en kvinde for at forhindre hende i at snakke om sit påståede forhold til Donald Trump - udgav på sin hjemmeside torsdag forordet til sin kommende bog, der får titlen: 'Disloyal: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump'.

ARKIVFOTO. Her ses Donald Trump og Michael Cohen tilbage i september 2016. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere ARKIVFOTO. Her ses Donald Trump og Michael Cohen tilbage i september 2016. Foto: JONATHAN ERNST

I forordet kommer præsidentens tidligere advokat blandt andet med referencer til såkaldte 'golden showers' (en seksuel handling, der involverer urin, red.) i en stripklub i Las Vegas - dog uden at nævne, om præsidenten tog del i det - og arbejdet med at få Trumps påståede elskere til ikke at udtale sig om forholdene.

»Udover hans kone og børn, kendte jeg Trump bedre end nogen anden,« skriver 53-årige Michael Cohen - der tidligere var en af præsidentens trofaste støtter, men nu har vendt sig mod ham - og fortsætter:

»På nogle måder kendte jeg ham bedre end selv hans familie, for jeg var vidne til den rigtige mand i stripklubberne, til lyssky forretningsmøder og i de øjeblikke, hvor paraderne var nede, hvor han afslørede sig selv som den, han virkelig er: En snyder, en løgner, en bedrager, en mobber, en racist, et rovdyr, en svindler.«

Selvom bogen endnu ikke er udgivet, indeholder forordet en lang række beskyldninger mod Trump.

Blandt andet hævder Michael Cohen, at hans tidligere chef samarbejdede med russere under præsidentvalget, som han vandt for snart fire år siden.

»Trump havde samarbejdet med russerne, men ikke på den sofistikerede måde, som hans modstandere forestillede sig,« skriver han og tilføjer:

»Trump havde snydt i valget - med russisk medvirken - som du vil opdage på disse sider (i bogen, red.), for det at gøre alt - og jeg mener alt - for at 'vinde' har altid været hans forretningsmodel og livsstil.«

Han beskriver dog ikke nærmere i forordet, hvordan den påståede 'snyd' skulle være foregået, ligesom han ikke fremlægger beviser for det.

ARKIVFOTO af Michael Cohen fra juli i år. Foto: Jeenah Moon Vis mere ARKIVFOTO af Michael Cohen fra juli i år. Foto: Jeenah Moon

I forordet refererer Michael Cohen - som tidligere nævnt - også til 'golden showers', men han oplyser dog ikke, om Trump tog del i det eller ej:

»Fra 'golden showes' i stripklubber i Vegas, til skattesnyd, til forretningsaftaler med korrupte embedsfolk fra det tidligere Sovjetunionen, til konspirationer til at lukke munden på Trumps hemmelige elskere. Jeg var ikke kun vidne til præsidentens opstigen. Jeg var en aktiv og ivrig deltager,« forklarer Michael Cohen om sin tid som præsidentens advokat.

Videre påstår han i forordet, at Donald Trump ingen rigtige venner har.

»Han har ingen, han stoler på til at holde på sine hemmeligheder. I ti år havde han helt bestemt mig, og jeg var der altid for ham, og se bare på, hvad der skete med mig,« skriver Cohen.

»Jeg beder jer om at tænke over dette: Trump har ingen ægte venner. Han har hele sit liv undgået og undveget at tage ansvar for sine handlinger. Han har knust eller snydt alle dem, der stod i hans vej, men jeg ved, hvor skeletterne ligger begravet, for det var mig, der begravede dem.«

Til CNN har Det Hvide Hus i en udtalelse om den kommende bog kaldt den for 'fanfiction':

'Michael Cohens bog er fanfiction. Han indrømmer gerne, at han lyver regelmæssigt, men forventer at folk skal tro på ham nu, så han kan tjene penge på bogsalget,' lyder det fra Det Hvide Hus, som fortsætter:

'Det er uheldigt, at medierne udnytter denne triste og desperate mand til at angribe præsidenten.'

ARKIVFOTO af Donald Trump. Foto: Oliver Contreras / POOL Vis mere ARKIVFOTO af Donald Trump. Foto: Oliver Contreras / POOL

Det Hvide Hus forholder sig i udtalelsen ikke til de påstande, som Michael Cohen fremsætter i forordet.

Det vides endnu ikke, hvornår bogen helt præcist udkommer, men ifølge Cohen udkommer den 'snart'.