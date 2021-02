»Hun er stadig i live og kæmper for sit liv i en respirator. Denne skade kan ikke være forårsaget af en gummikugle. Militæret bruger nu med skarpt, og kuglen sidder stadig i hendes hoved,« siger en anonym læge i Myanmars hovedstad, Naypidaw, til The Times.

En video offentliggjort på sociale medier viser den unge kvinde midt i mængden klædt i en rød bluse. Først bliver mængden overdynget med vand fra en vandkanon. Men pludselig lyder der et skud, og kort efter falder hun livløs til jorden.

Kvinden er 19 år. Hun hedder Mya Thwe Thwe Khine, og hun tog del i en af de støt voksende demonstrationer mod Myanmars hær, der for halvanden uge siden gennemførte et statskup og afsatte den siddende leder, Aung San Suu Kyi, og i stedet indsatte en militærjunta.

Mere end 150 personer inklusive Aung San Suu Kyi og Myanmars præsident, Win Muynt, sidder stadig fængslet, efter at militæret med seniorgeneral Min Aung Hlaing i spidsen sidste uge tog magten. Aung San Suu Kyi er tiltalt for at have smuglet seks walkie-talkies ind i landet og er indtil videre fængslet indtil 15. februar.

Men det førte til et folkeligt oprør mod juntaen. I Myanmars store byer er der nu daglige demonstrationer, som ser ud til at vokse støt. Tilstedeværende journalister rapporterer også om politi, der slutter sig til demonstrationerne. I byen Loikaw sluttede omkring 40 politimænd sig til demonstranterne. De bar et banner med teksten 'We stand with civilians' – vi står med de civile.

»Demonstrationerne har fået tilslutning fra et bredere udsnit af befolkningen. Der er flere familier på gaderne nu, ikke bare aktivister. Vi har set brandmænd og nu også politikfolk slutte sig til demonstranterne,« siger den Pulitzer-vindende journalist Aye Min Thant til DW.

Men samtidig øger juntaen også sin tilstedeværelse i gaderne. Khin Saw Win, som er uafhængig demokratiforkæmper i Myanmar, siger om tilspidsningen af konflikten:

»Politiet hyrer fattige daglejere, kører dem til byerne i busser og udstyrer dem med plastikrør fyldt med jernstænger. Disse våben kan dræbe med et enkelt salg. Det er sådan, militærstyret håndterer et folkeligt oprør,« siger Khin Saw Win til B.T.

Der var mange rapporter om tilskadekomne efter tirsdagens demonstrationer. Myanmars militær har en lang tradition for at fare voldsomt frem, men ifølge kilder i Myanmar afskrækker det tilsyneladende ikke en voksende del af befolkningen fra at deltage i demonstrationerne.

Alene i den kommercielle hovedstad, Yangon, anslog øjenvidner, at der onsdag var 100.000 demonstranter på gaderne.

Både FN og USA har fordømt brugen af magt mod demonstranterne, der kræver løsladelse af Aung San Suu Kyi og resten af de tilbageholdte politiske ledere fra hendes regeringsparti, National League for Democracy.

Samtidig med at demonstranterne vokser i antal, øges kravene til militæret også. Udover en genindsættelse af den valgte regering søger de nu en ophævelse af forfatningen fra 2008, der blev udformet af militæret.

Den folkelige opstand tager til, og det kan blive svært for militærstyret at stoppe den uden at forårsage et blodbad.