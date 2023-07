Mennesketomt.

Den store spanske by Cartagena i det sydlige Spanien er ved denne tid på året fyldt af mennesker og turister.

Men ikke i år.

I sidste uge blev der registreret varmerekorder på over 40 grader i flere europæiske lande. De høje temperaturer ser ikke ud til at give op foreløbig.

Og Cartagena er underlagt en ekstrem varme, som skræmmer de mange turister væk fra gaderne.

Det har den britiske turist Mark Warren bemærket. Han hævder, at de fleste holder sig indendørs i havnebyen Cartagena.

»Cartagena er som en 'spøgelsesby',« siger Mark Warren til Sky News.

Onsdag blev der meldt om 41 grader i byen, hvilket Mark Warren frygtede ville ske.

»Varmen er ikke for sarte sjæle, det er helt sikkert. Det er ubønhørligt. Det er en meget aggressiv type varme, og sveden drypper hele tiden,« siger han.

Hedebølgen i Spanien forventes at intensivere i denne uge, men herefter vil temperaturen falde en smule. Temperaturen kommer helt op på 44 grader flere steder.

Det sker alt sammen, mens skovbrande buldrer derud af på den spanske ø La Palma.

Mange andre steder i Spanien er det lige nu også forbundet med stort ubehag, hvis man bader i havet for at slippe væk fra de over 44 grader i luften, som forventes i disse dage.

Spanien er nemlig blevet invaderet af giftige alger. Det skriver Murcia Today.

Ifølge mediet blev den giftige algeart Ostreopsis første gang iagttaget ved den franske kyst for en måned siden, men siden er den blevet spredt med lynets hast, og plager nu praktisk talt alle strande i Spanien.

Algen udskiller ifølge Murcia Today toksiner i luften, som medfører influenzalignende ubehag, hvis man indånder det.

Der er tilsyneladende ikke nogen måde at bremse algen på, men den vækker ikke decideret alarm, idet symptomerne er milde, og går væk af sig selv efter nogle timer, skriver Murcia Today.

Følg det ekstreme vejr i B.T.s LIVE-blog lige her.