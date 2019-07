En af verdens populæreste turistdestinationer lukkede torsdag i nogle timer på grund af gloende hede i Athen.

Myndighederne i Grækenlands hovedstad, Athen, lukkede torsdag Akropolis på grund af varme.

Mellem klokken 12 og klokken 16 var det ikke muligt at besøge det 150 meter høje højdedrag, hvor Akropolis med de gamle græske templer ligger.

Lukningen skete for at beskytte turisterne mod en hedebølge, der har lagt sig over Athen.

Meteorologerne sagde, at temperaturen torsdag eftermiddag kunne komme op på 38 graders varme.

Er man i Athen, skal man også besøge Akropolis. Men i øjeblikket er der så varmt, at myndighederne har lukket adgangen til stedet. Billedet er fra en noget køligere septemberdag for år tilbage. Aris Messinis/Ritzau Scanpix Vis mere Er man i Athen, skal man også besøge Akropolis. Men i øjeblikket er der så varmt, at myndighederne har lukket adgangen til stedet. Billedet er fra en noget køligere septemberdag for år tilbage. Aris Messinis/Ritzau Scanpix

Der er sten, og der er bakket terræn på Akropolis. Så selv på en dag med normale temperaturer kan man godt få sved på panden ved et besøg på det berømte sted, der blandt andet er kendetegnet ved Parthenon-templet.

Akropolis er blandt verdens mest populære turistdestinationer.

Millioner af turister kommer forbi her hvert år, og Akropolis er på Unescos liste over verdens naturarv.

I 2018 havde Grækenland 33 millioner turister. Der ventes et tilsvarende antal i år.

/ritzau/Reuters