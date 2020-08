Svedperler på panden dukker frem ved selv den mindste anstrengelse, og tøjet klæber klamt til kroppen, hvis du ikke opholder dig indenfor eller i skyggen.

Mens sommervarmen har nået sit klimaks i Danmark med velkendt pusten og urolige nætter til følge, så er det for ingenting at regne sammenlignet med andre steder på kloden.

Søndag nåede temperaturerne i Death Valley i USA lokalt op på et – måske – hidtil uset niveau. Der kan være tale om, at den højeste temperatur nogensinde målt på Jorden har fundet sted i Furnace Creek, Californien, skriver CBS News.

Når den tilsyneladende rekord ikke bare kan slås fast med syvtommersøm, skyldes det tvivl om pålideligheden af den hidtidige rekord fra 1913. Men under alle omstændigheder er der tale om en voldsom varme, der præger store dele af det vestlige USA.

Looking ahead to later this week and next weekend, dangerous heat is forecast to remain locked in across the southwestern United States. Meanwhile, comfortable high temperatures in the 70s and 80s will be found from the Midwest to Northeast. Autumn is only 36 days away! pic.twitter.com/y0OYASQAsX — NWS WPC (@NWSWPC) August 16, 2020

I 1913 nåede varmegraderne 134 fahrenheit svarende til 56,6 grader. Også dengang var det i Death Valley, at meteorologerne måtte spærre øjnene ekstra op, da de aflæste termometrene.

Særligt en analyse fra 2016 sår dog tvivl om rekorden, skriver CBS News. Det skyldes, at andre målinger fra rekordugen i 1913 gav lokale udsving på otte fahrenheit over normalen. Selve rekord-målingen lå 18 fahrenheit over normalen.

På grund af usikkerhederne fra de over 100 år gamle målinger, menes den højeste pålidelige temperaturmåling at være fra 2013. Også denne måling er fra Death Valley.

Her nåede varmegraderne utrolige 54 grader.

National High/Low temps for Sunday August 16: 130 at Death Valley, CA; 23 at Peter Sinks, UT #cawx #utwx https://t.co/b9vl7D8GXJ — NWS WPC (@NWSWPC) August 17, 2020

Men søndagens måling nåede hele 54,4 grader ifølge den nationale vejrtjeneste, NOAA's Weather Prediction Center. Målingen skal nu verificeres.

Rekord eller ej – varmen er til at tage at føle på. Flere end 100 lokale varmerekorder står for fald, skriver CBS News. Det inkluderer blandt andet antallet af glohede dage i Phoenix, Arizona, hvor beboerne befinder sig midt i ørken-ovnen.

Hele 44 dage i år har varmegraderne passeret 43,3 grader (110 fahrenheit) i millionbyen.

Den vedvarende varme i det vestlige USA øger risikoen for skovbrande, hvilket afspejler sig i en trist statistik. Siden 1972 er hyppigheden af de voldsomme brande øget med otte gange, skriver CBS News.