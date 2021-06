Folk er blevet bedt om at opholde sig i områder med aircondition og ude af solen. Desuden skal folk spare på el og energi i spidsbelastningstider.

Californien har nemlig erklæret undtagelsestilstand for at imødekomme bekymringer for elnettet, da dele af det sydvestlige USA melder om farligt høje temperaturer, skriver BBC.

Et højtrykssystem parkerede sig tirsdag i det sydvestlige USA og har siden forårsaget hedebølge en uge før den officielle sommerstart på den nordlige halvkugle.

Omkring 50 millioner mennesker er berørt af de ekstremt høje temperaturer.

Luftfoto af Elizabeth Lake i Californien, der gennem en årrække er tørret ud på grund af regionens ekstreme varme og tørke. Billedet her er fra 18. juni 2021. Foto: AUDE GUERRUCCI Vis mere Luftfoto af Elizabeth Lake i Californien, der gennem en årrække er tørret ud på grund af regionens ekstreme varme og tørke. Billedet her er fra 18. juni 2021. Foto: AUDE GUERRUCCI

Folk fra Californien er blevet opfordret til at spare energi i spidsbelastningstider, da temperaturerne har været tårnhøje. Lige nu er undtagelsestilstanden gældende indtil i dag søndag.

Et sted er temperaturen dog allerede langt over 43 grader. Et af verdens varmeste steder er Californiens Death Valley National Park, og her viste termometeret på Furnace Creek Visitor's Center 54 grader torsdag.

Og det kan mærkes.

»Op til en bestemt temperatur er det OK, måske omkring 49 grader, men når det først kommer over det, så bliver det virkelig svært,« fortæller Willo Alford, der driver en almindelig butik i Death Valley Village og har boet der det meste af sit liv, til Reuters nyhedsbureau.

I Phoenix, Arizona, nåede temperaturerne 48 grader torsdag, mens Las Vegas rapporterede 46 grader, og Denver nåede 38 grader for tredje dag i træk.