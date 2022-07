Lyt til artiklen

Allerede efter få øjeblikke kom de første trusler, og siden er det bare blevet ved og ved.

»Drabsmanden havde desværre ikke nogen aktiv konto på sociale medier, så da folk begyndte at søge efter navnet, kom de direkte ind på mine konti,« siger Zanyar Matapour.

Han er 36 år og bor ifølge Dagbladet i Sverige – og han er trods næsten-navnesammenfaldet ikke identisk med 42-årige Zaniar Matapour, der natten til lørdag er mistænkt for at på fire minutter i Oslos natteliv at have dræbt to personer og såret 21 andre.

Alligevel er truslerne fra fortrinsvist Norge altså væltet ind.

Her ses et af stederne, hvor skyderiet fandt sted natten til lørdag i Oslo. Foto: JAVAD PARSA Vis mere Her ses et af stederne, hvor skyderiet fandt sted natten til lørdag i Oslo. Foto: JAVAD PARSA

Få timer efter at norske politi havde offentliggjort navnet på den anholdte gerningsmand, havde Zanyar Matapour i Göteborg fået 250 trusler på sociale medier. Søndag eftermiddag er tallet nået op over 1.000.

»Det har været meget traumatiserende, og jeg har det virkelig ikke godt. Jeg er på vakt hele tiden, og selv om politiet nu holder øje med mit hjem, føler jeg hele tiden, at der kan ske noget,« siger Zanyar Matapour.

»Jeg har skiftet telefonnummer, og det har fået lidt ro på, men folk truer mig stadig ved at ringe og sende meddeler gennem de sociale medier.«

At Zanyar Matapour oprindeligt er fra Kurdistan i Iran, ligesom den formodede gerningsmand bag skyderiet er, har ikke gjort det nemmere.

Zanyar Matapour, ikke Zaniar Matapour. Vis mere Zanyar Matapour, ikke Zaniar Matapour.

Flere gange har Zanyar Matapour lagt beskeder ud på sociale medier, hvor han understreger, at han altså ikke har noget med terrorangrebet i den norske hovedstad at gøre.

'Jeg skriver her for at informere jer om, at jeg ikke er den person, og at jeg fordømmer ham på hårdeste vis,' lyder det eksempelvis på både engelsk, hvor han også sender tanker til ofrene.

Zanyar Matapour har også været i kontakt med familie i hjemlandet, hvor misforståelserne endda også floreret.

På grund af hele polemikken har han valgt ikke følge synderligt meget med i nyhedsdækningen fra Norge.

»Jeg er fortsat i chok, og jeg vil bare gerne distancere mig fra hændelsen, så godt jeg kan,« siger Zanyar Matapour.