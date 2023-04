Det er ingen hemmelighed, at det kan blive rigtig, rigtig varmt i Spanien.

Men at temperaturen når op på 40 grader i april, er alligevel uhørt.

Ikke desto mindre er det, hvad prognoserne peger på kan blive virkeligheden i Sevilla og resten af Andalusien i denne uge.

Det skriver Sky News.

Hvis temperaturen virkelig når derop, vil det være rekord for måneden. Ifølge mediet var marts også den varmeste marts, som Spanien har haft i 20 år.

Det er selvfølgelig en dejlig udvikling for solelskerne, men for mange også bekymrende, da det blandt andet øger risikoen for skovbrande. Heden har samtidig betydet, at landets vandreservoirer ligger 15 procent lavere end normalt.

Spaniens meteorologiske institut fortæller, at den varme og tørre luft kommer op fra Afrika og får temperaturerne til at nå niveauer, som ellers kun kendes fra sommermånederne.

Den højeste temperatur, som Spanien nogensinde har haft i april, er målt til 37,4 grader. Det var i 2011.

Som følge af den forventede varme er borgere blevet anbefalet at tænke ekstra grundigt over, hvor meget vand de bruger, da risikoen for tørke fortsat hænger over landet.

Temperaturerne forventes at falde igen fra søndag af.