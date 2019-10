TV-serie, der skulle foregå årtusinder før "Game of Thrones", er blevet afløst af en ny om huset Targaryen.

En TV-serie, der skulle fungere som forgænger til den populære fantasyserie "Game of Thrones", er blevet skrottet af streamingtjenesten HBO.

Det skriver flere amerikanske underholdningsmedier, herunder Deadline og Entertainment Weekly.

Filmproducenten bag den nye tv-serie, Jane Goldman, skulle angiveligt have sendt en e-mail til seriens skuespillere, hvori der står, at tv-serien er aflyst.

Seriens handling skulle have foregået mange tusind år før handlingen i "Game of Thrones".

Blandt de skuespillere, der var tilknyttet serien, var blandt andre oscarnominerede Naomi Watts. For danske biografgængere er hun nok mest kendt fra filmen "Eastern Promises", hvor hun spiller sammen med dansk-amerikanske Viggo Mortensen.

Et pilotafsnit til den oprindelige forgængerserie skulle være blevet filmet i sommer, men angiveligt var der ikke tilfredshed med udfaldet, skriver Deadline.

HBO har ikke bekræftet nyheden.

I stedet meldte HBO ud natten til onsdag, at der kommer en anden forgængerserie med titlen "House of the Dragon".

Handlingen i denne kommer til at foregå 300 år før "Game of Thrones". Omdrejningspunktet i serien er huset Targaryen og den magtfulde - og drageelskende - familie.

Ifølge en pressemeddelelse vil serien indeholde ti afsnit.

/ritzau/