En juridisk tvist med ‘Hawaiis sidste prinsesse’ som omdrejningspunkt, lader til at have nået en konklusion.

Således har en dommer nu afgjort, at 92-årige Abigail Kawānanakoa ikke længere personligt skal have lov til at råde over sin mange, mange penge.

Ifølge The Guardian bliver den aldrende kvinde omtalt som ‘Hawaiis sidste prinsesse,’ fordi hun er efterkommer af den royale familie, der regerede på paradisøerne inden ‘de forenede stater’ inkluderede Hawaii i 1893.

Abigail Kawānanakoa er også barnebarn af en sukkeplantage-ejer, og det er her hendes formue stammer fra.

‘Prinsessen’ har været administrator af sin egen fond, der rådede over 215 millioner dollar svarende til 1,3 milliarder kroner.

Men siden et slagtilfæde sidste år har det været tvivl om hendes evne til at styre de mange millioner, og det er der kommet et retsmæssigt slagsmål ud af.

Det skete efter, hendes tidligere advokat, Jim Wright, påstod, at hun ikke længere var mentalt i stand til at varetage formuen, hvorefter han blev fyret.

Kort derefter giftede hun sig med sin kæreste, Veronica Gail Worth.

Mandag lød det i retten, at det var Abigail Kawānanakoas ønske at gøre Veronica Gail Worth til administrator over den guldrandede fond.

Det ønske kommer efter, at ansatte for Abigail Kawānanakoa påstår, at Veronica Gail Worth, har mishandlet den 92-årige. Det har Worth dog pure afvist.

Dommeren i sagen besluttede sig dog for at udpege First Hawaiian Bank til rollen som kassebestyrer.