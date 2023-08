På et shelter i Maui, er det trængt med pladsen. Hundredvis af mennesker har søgt ly fra flammerne, efter deres hjem, biler, arbejdspladser og ting er blevet destrueret i de voldsomme brande, der i den seneste uge har hærget på Hawaii.

Men tabet af de materielle ting, er slet ikke det, der fylder mest på War Memorial Stadium, der nu er blevet et midlertidigt hjem for mange. Det er derimod store bekymringer over, hvor deres kære er.

For hundredvis er fortsat forsvundet på øen. Det skriver BBC.

På shelteret hjælper de midlertidige beboere hinanden. Brandene har skabt dårlig telefonforbindelse på øen, og det gør det sværere at få fat på ens kære på den digitale måde.

Og det har således fået beboerne på shelteret til at iværksætte flere alternativer.

En lokal beboer, Ellie Erickson, har for eksempel lavet et Google Sheets, hvor man kan skrive navne ned på de savnede. Selvom hun oprettede dokumentet onsdag, er der allerede blevet tilføjet tusindvis af navne.

Et andet sted i shelteret, hænger der en tavle plastret til med gule post it-sedler, der indeholder navne og kontaktoplysninger. Alle tiltag til at få et overblik over den uoverskuelige situation.

Indtil videre hare mindst 55 mennesker mistet livet, som konsekvens af de ødelæggende brande.