Det er ikke nogen nem opgave at finde vej ud til vandet for en havskildpaddeunge

Dyrene skal først bryde ud af deres æggeskaller, så grave sig vej ud af sandet og endelig undgå dyrene, der vil æde dem på vejen ud til vandkanten.

Og så er det slet ikke forbi endnu. Endnu flere farer venter dem, når først de svømmer i havet

Men rejsen er blevet lidt lettere for ungerne af de uægte karetskildpadder at komme i havet ud for New South Wales' kyst. Det skriver den australske tv-station ABC News Channel.

Denne lille havskildpadde er på vej ud i havet. Foto: HOTLI SIMANJUNTAK Vis mere Denne lille havskildpadde er på vej ud i havet. Foto: HOTLI SIMANJUNTAK

Det søger frivillige og vildtdyr-eksperter for. De har sørget for, at 93 små karetskildpadder kom sikkert ud i havet.

Deres rede blev gravet fri, og de blev transporteret til Taronga Zoo i Sydney for lidt over en uge siden.

Reden var den sydligste, der nogensinde er blevet fundet for den truede dyreart.

Karetskildpadderne yngler normalt i det sydøstlige Queensland, der ligger meget nordligere.

Børn sætter havskildpadderne fri på vej mod havet i Pekan Beach i udkanten af Banda Aceh i Indonesien. Foto: CHAIDEER MAHYUDDIN Vis mere Børn sætter havskildpadderne fri på vej mod havet i Pekan Beach i udkanten af Banda Aceh i Indonesien. Foto: CHAIDEER MAHYUDDIN

130 æg var befrugtede, da de blev udgravet af sandet i sidste måned. De blev holdt varme i

inkubatorer, og efter nogle dage begyndte havskildpadderne at titte frem.

De lokale Mick Burns og Claudia van der Plaat alarmerede myndighederne om reden, da de så moderen returnere til havet i januar i år.

Som en belønning blev Burns og van der Plaat inviteret ned til stranden for at se skildpaddeungerne blive sat fri.

»Det er helt ubeskriveligt. Vi går en tur på stranden hver dag, og så sker denne fantastiske ting,« siger fru Plaat.

En dreng holder en havskildpadde, før han sætter den i havet ud for Banda Aceh. Foto: CHAIDEER MAHYUDDIN Vis mere En dreng holder en havskildpadde, før han sætter den i havet ud for Banda Aceh. Foto: CHAIDEER MAHYUDDIN

Det er en smule sørgeligt, men langt de fleste af havskildpadderne vil ikke leve længe nok til at få unger selv.

I havet venter nye farer – og risikoen for at støde ind i plastikforurening.

Havskildpadder har også et temperaturbestemt køn. Den betyder, at temperaturen i reden bestemmer dyrets køn.

»Vi plejer at sige, at kølighed giver drenge og varme piger,« siger Nicola Booth fra statens National Parks og Wildlife Service.

»Fordi vi befinder os så langt sydpå, så venter vi, at de fleste af havskildpadderne bliver drenge. Og det er godt for arten.«