Torsdag var jordens varmeste dag nogensinde – og i Sverige mærker de også klimaforandringerne.

Østersøen er således målt til at være fire grader varmere end normalt, skriver Aftonbladet.

Og det er et problem, siger den svenske havforsker Ulf Bergström til bladet.

»Fire grader er meget varmere end normalt. Det er svært at håndtere for mange planter og dyr.«

Siden 1990erne er gennemsnitstemperaturen i Østersøen steget med to grader over normalen – men fire er altså »ekstra varmt«, ifølge forskeren.

Han forklarer til Aftonbladet, at det er problematisk for havets fisk, der som følge af de højere temperaturer vil have mindre ilt til rådighed.

Dermed bliver de stressede, og eftersom der er færre steder, hvor de kan leve, vil der blive større konkurrence om føden.

Det er allerede gået udover torsken i Østersøen, forklarer forskeren.

»Torsken var en stor og hurtigvoksende fisk i Østersøen. Nu finder du næsten ikke nogen over 40 cm i størrelse.«

Bergström siger i lyset af nyheden, at han er »virkelig bekymret« både for Østersøen og for klimaforandringerne i verden generelt.