Lægerne måtte kigge en ekstra gang, da de så på røntgenfotograferet.

En 7-årig dreng beklagede sig over at have ondt i kæben og blev derfor bragt til hospitalet i den indiske by Chennai.

Det skriver BBC.

Drengen havde ondt bagerst i højre side af kæben ved kindtænderne, og da lægerne så røntgenfotoet, opdagede de en svulstlignende struktur, der viste sig at indeholde 526 tænder.

Det tog mellem fire og fem timer at operere tænderne ud.

Årsagen til lægernes fund er, at den lille dreng har den sjælden lidelse ‘compound composite odontoma’, der kan oversættes til 'odontogene, godartede svulster'.

Svulsten med de mange tænder kan ifølge tandlægen Prathiba Ramani være forårsaget af genetik, eller ved at drengen har været udsat for en form for stråling.

De mange benstumper, der blev opereret ud, varierer meget i størrelse.

tandlæger i Indien fandt 526 tænder i munden på en 7-årig dreng, der havde ondt i kæben. Vis mere tandlæger i Indien fandt 526 tænder i munden på en 7-årig dreng, der havde ondt i kæben.

De blev således målt til at være alt fra 0,1 millimeter til 1,5 centimeter lange. Fælles for dem alle var, at de havde en krone og en rod, hvilket karakterisere dem som værende tænder.

Operationen fandt sted 11. juli, men lægerne har først nu kunne offentliggøre fundet, da de har undersøgt hver enkelt tand.

Forældrene til drengen har ifølge BBC fortalt, at deres søn har haft ondt i kæben, siden han var tre år, men at de ikke kunne få ham til at sidde stille, så lægerne kunne undersøge ham.

Alt er forløbet godt efter operationen, og drengen har nu 21 tænder.