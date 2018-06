Japanerne er chokerede. Der er fundet fire marijuanaplanter, der groede ved en kontorbygning, som huser en del af den lovgivende forsamling.

Landet har nogle af de mest strikse love mod narkotika i hele verden.

De unge hash-planter blev opdaget af en besøgende, der fandt dem groende i bygningen, der huser medlemmer af overhuset. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det japanske parlament er, som det engelske, delt i et overhus og et underhus.

»Efter vi anmeldte det til Tokyos bystyre, har vi haft besøg af to mænd, der fjernede planterne,« sagde en af opsynsmændene på stedet. Ifølge ham var planterne omkring to måneder gamle.

De mænd, der var udsendt for at fjerne planterne, fortalte, at marijuanafrø kunne blive båret af vinden og i fugleekskrementer.

De vil besøge stedet endnu engang for at sikre sig, at rødderne var blevet taget helt op, og at de fire planter ikke havde nået at sprede sig.

Japans lovgivning forbyder både de milde og hårde typer af narkotika.

I de seneste år har politiet arresteret både sumobrydere, musikere og studenter for at have eller sælge marijuana.