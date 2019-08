Skuespilleren Annabella Sciorra siger, at hun blev voldtaget af Harvey Weinstein i sit hjem i 1993.

Den amerikanske filmproducer Harvey Weinstein møder mandag i retten i New York, hvor han ventes at blive præsenteret for nye anklager.

Anklagerne er endnu ikke offentliggjort, men ifølge amerikanske medier drejer det sig om beskyldninger fra skuespilleren Annabella Sciorra. Hun siger, at hun blev voldtaget af Weinstein i 1993.

Skuespillerens sag er forældet. Anklagerne håber dog, at Sciorra kan bruges som vidne i retssagen mod Weinstein, der står til at gå i gang 9. september.

Her er han tiltalt for seksuelle overgreb mod to kvinder i 2006 og 2013.

Annabella Sciorra var med til at skyde gang i den omfattende #MeToo-bevægelse i efteråret 2017. Her fortalte hun til magasinet The New Yorker, at hun blev voldtaget af Weinstein i sin lejlighed på Manhattan i 1993.

