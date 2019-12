Harvey Weinstein og bestyrelsen fra hans fallitramte filmstudium er nået til enighed om et forlig med snesevis af kvinder, som har beskyldt den tidligere Hollywood-producer for seksuelle overgreb.

Forliget er på et foreløbigt beløb på på 25 millioner dollar (op mod 168 millioner kroner). Det skriver The New York Times.

