Den tidligere Hollywood-producer, der beskyldes for voldtægter, skal betale 25 millioner dollar i forlig.

Harvey Weinstein og bestyrelsen i hans fallitramte filmstudium er nået til enighed om et forlig med snesevis af kvinder, som har beskyldt den tidligere Hollywood-producer for seksuelle overgreb.

Forliget er på et foreløbigt beløb på 25 millioner dollar (omkring 168 millioner kroner). Det skriver The New York Times.

Forliget indebærer, at næsten alle civile sagsanlæg fra filmskuespillere og tidligere ansatte hos Weinstein afsluttes.

Beskyldningerne mod Weinstein omfattede både mildere grad af sexchikane og fuldbyrdede voldtægter. The New York Times skriver, at Weinstein som følge af forliget er fritaget for at erkende skyld, fejl og lovovertrædelser.

Forsikringsselskaber, som var knyttet til det tidligere Weinstein Co studio, betaler beløbet, som der er nået enighed om i forliget.

