Filmproducer Harvey Weinstein er kendt skyldig ved domstol i New York, men frifundet for de groveste forhold.

En jury har fundet den amerikanske filmproducer Harvey Weinstein skyldig i seksuelt overgreb og voldtægt ved en domstol i New York.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters mandag aften dansk tid.

67-årige Weinstein er kendt skyldig i seksuelt overgreb på sin tidligere assistent Mimi Haleyi i 2006, som han tvang til oralsex.

Han er desuden kendt skyldig i voldtægt af skuespilleren Jessica Mann i 2013.

Weinstein er i tre tilfælde frifundet for særligt grove seksuelle overgreb.

Var han fundet skyldig i disse, kunne det have udløst en livstidsdom. Weinstein risikerer nu op til 25 års fængsel, skriver Reuters.

Filmproduceren får ifølge nyhedsbureauet AFP sin dom 11. marts.

De 12 jurymedlemmer - syv mænd og fem kvinder har voteret siden tirsdag. Nævningene skulle blive enige. Var de uenige, skulle sagen gå om.

Harvey Weinstein har under hele sagen fastholdt sin uskyld.

Skyldkendelsen faldt i et fyldt retslokale med cirka 100 mennesker på tilhørerrækkerne.

Ifølge Reuters var Weinstein omgivet af politibetjente, der efter skyldkendelsen lagde ham i håndjern.

Under hele retssagen ankom 67-årige Weinstein til retslokalet med gangstativ, ligesom han flere gange har støttet sig til sin advokat, Donna Rotunno.

I alt seks kvinder fortalte under retssagen som vidner, at Weinstein havde begået seksuelle overgreb mod dem.

Det var dog kun forholdene om Jessica Mann og Mimi Haleyi, som han var tiltalt for.

De resterende kvinder var indkaldt af anklageren for at kunne give et billede af Weinsteins generelle opførsel, skriver New York Times.

I alt har over 80 kvinder fortalt om filmproducerens seksuelle krænkelser mod dem, siden #MeToo-bevægelsen begyndte i 2017.

Harvey Weinstein står bag et hav af store amerikanske film.

Han stod blandt andet bag Quentin Tarantinos "Pulp Fiction" i 1994 og "Good Will Hunting" af Gus Van Sant i 1997.

I 1998 producerede Weinstein "Shakespeare in Love", der vandt syv Oscar-statuetter - blandt andet for bedste film.

/ritzau/