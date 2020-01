Harvey Weinstein blev mandag anklaget i Los Angeles for voldtægt og seksuelle overgreb i to separate sager over to dage i 2013.

Anklagerne blev rejst netop som en opsigtsvækkende retssag var indledt i New York mod Weinsten, som på Manhattan er tiltalt for en anden voldtægt samt seksuelle overgreb i en anden sag. Det skriver Reuters.

Opdateres...